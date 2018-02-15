Компания Ineos Automotive заключила соглашения с инжиниринговой фирмой MBtech

Пульс

Mercedes-Benz поможет британскому бизнесмену возродить Defender

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15 февраля 2018

Компания Ineos Automotive британского миллиардера Джима Рэтклиффа, который планирует самостоятельно разработать внедорожник с «философией Land Rover Defender», заключила соглашение с немецкой инжиниринговой фирмой MBtech. Компания, частично принадлежащая Mercedes-Benz, создаст тестовые мулы и первые прототипы машины к концу текущего года. Об этом сообщает Autocar.

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В рамках соглашения, MBtech выделит для работы над проектом «Гренадер» 200 инженеров. По словам главного управляющего директора Ineos Automotive Дирка Хайльманна, они попытаются объединить немецкое инженерское искусство с британским дизайном и предприимчивостью.

Одной из задач MBtech также станет разработка спецификации машины, которая должна стать «по-настоящему надежным и бескомпромиссным внедорожником». При этом она сохранит дух оригинально Defender, но не будет напрямую с ним связана.

В июле 2016 года Рэтклифф собирался выкупить часть сборочной линии и права на производство Defender, однако получил отказ от Land Rover. Вместо этого, он построит новое предприятие на севере Англии. В завод инвестируют 250 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что выпускаемый Рэтклиффом внедорожник будет существенно доработан по сравнению с Defender в области безопасности и уровня вредных выбросов. Первые эскизы машины покажут уже в этом году.

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