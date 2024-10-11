Перечислены пять доступных «параллельных» иномарок в России

Перечислены пять доступных «параллельных» иномарок в РоссииВ их числе — относительно бюджетные Volkswagen и Hyundai
Лидером по дешевизне стал Chevrolet Onix. В Воронеже, к примеру, переднеприводный седан с 1,2-литровым турбомотором мощностью 132 лошадиные силы можно купить за 2,1 миллиона рублей. Onix оснащен камерой заднего вида, круиз-контролем, датчиком света и функцией запуска мотора с кнопки.
За 2,2 миллиона в Москве предлагают кроссовер Hyundai Bayon со 1,4-литровым мотором мощностью 100 сил и «автоматом».
Примерно по той же цене можно приобрести китайский Soueast DX8S с агрегатом 1.5 на 156 сил и 230 Нм крутящего момента. Привод у обоих SUV передний. Кстати, скоро марка Soueast, продающая перелицованные Jetour, появится в России официально. Первенцем станет кроссовер S09 — он же Jetour X90 Plus.
Следующий по дешевизне — Kia Picanto с литровым мотором на 67 сил. В московском «Автогермесе» за него просят 2,3 миллиона рублей. Замыкает пятерку Volkswagen Bora с агрегатом 1.5 отдачей 113 сил, климат-контролем, задним парктроником, круиз-контролем и подогревом всех сидений. Цена в столичном «Рольфе» — 2,45 миллиона рублей.