Перечислены пять доступных «параллельных» иномарок в России

Лидером по дешевизне стал Chevrolet Onix. В Воронеже, к примеру, переднеприводный седан с 1,2-литровым турбомотором мощностью 132 лошадиные силы можно купить за 2,1 миллиона рублей. Onix оснащен камерой заднего вида, круиз-контролем, датчиком света и функцией запуска мотора с кнопки.

За 2,2 миллиона в Москве предлагают кроссовер Hyundai Bayon со 1,4-литровым мотором мощностью 100 сил и «автоматом».