Toyota сделала идеальный спортседан: задний привод, атмосферник V6 и «механика»

Спортседан оснащается 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 318 лошадиных сил (380 Нм), который вместо автоматической коробки передач на стандартной машине работает в паре только с шестиступенчатой механической трансмиссией. За доплату (270 тысяч иен или 166 тысяч рублей) автомобиль можно оснастить углепластиковой крышей, уменьшающей массу четырехдверки примерно на десять килограммов.