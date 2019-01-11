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14:06

Toyota сделала идеальный спортседан: задний привод, атмосферник V6 и «механика»

Подразделение Gazoo Racing представило «заряженный» Mark X

Фирма Gazoo Racing – cпортивное подразделение компании – подготовила «заряженную» модификацию 4,8-метрового заднеприводного седана Toyota Mark X. Новинка, получившая в названии приставку GRMN, оснащается атмосферной «шестеркой», «механикой» и карбоновой крышей.
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Спортседан оснащается 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 318 лошадиных сил (380 Нм), который вместо автоматической коробки передач на стандартной машине работает в паре только с шестиступенчатой механической трансмиссией. За доплату (270 тысяч иен или 166 тысяч рублей) автомобиль можно оснастить углепластиковой крышей, уменьшающей массу четырехдверки примерно на десять килограммов.

Помимо этого, для «заряженного» седана перенастроили рулевое управление, установили другие амортизаторы, более мощные тормоза и спортивный выпуск. Кузов усилен за счет 252 дополнительных точек сварки. Также машина оснащен 19-дюймовыми дисками BBS с шинами размерности 235/40 спереди и 255/35 сзади.

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Всего будет выпущено 350 таких автомобилей. Стоимость спортседана составит 5 130 000 иен (около 3,16 миллиона рублей). На японском рынке машина появится в марте.

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