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10:09

Классический BMW превратили в трек-кар с двигателем V10

Gruppe5 Motorsport построит 200 рестомодов с допуском на обычные дороги

Американская компания Gruppe5 Motorsport, основанная предпринимателем Томом Зэйджеком, займется постройкой рестомодов BMW 2002. Клиентские машины фирма будет превращать в трек-кары с допуском на обычные дороги, а оснащены они будет атмосферными V10, построенными одним из самых известных тюнеров BMW Стивом Динаном.

Программа доработок предлагается для владельцев BMW 2002 1968-1975 года выпуска. Донорский автомобиль сначала полностью разбирают: снимают с него кузовные панели, на стальной каркас наносят полимерное покрытие для защиты от ржавчины, устанавливают сертифицированный FIA каркас безопасности и трубчатые усилители. Старые стальные кузовные панели заменяют на аналогичные из ламинированного карбонового препрега.

Масса рестомода Gruppe5 2002 — 998 килограммов, а создаваемое машиной прижимное усилие — 1089 килограммов.

Затем автомобиль покрывают тремя слоями краски, стекла меняют на поликарбонатные, устанавливают шумопоглощающие плиты, а декоративные детали покрывают никелем с полуматовым эффектом. Потом основу рестомода Gruppe5 2002 передают партнеру фирмы Riley Technologies, которая занимается постройкой гоночных машин.

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Там автомобиль оснащают 5,8- или 5,9-литровым атмосферным V10. Двигатели с сухим картером Daley Engineering построены на базе S65 BMW Daytona Prototype V8 и оснащены гоночными головкой блока цилиндров и выпуском из инконеля, а также блоком управления Motec M190. Отдача — 754 (712 Нм) и 814 лошадиных сил (746 Нм момента) соответственно. В пару к моторам предлагается шестиступенчатая секвенталка Xtrac с пневматическим подрулевыми переключателям. Скорость смены ступеней — 20 миллисекунд.

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Кроме того, Gruppe5 2002 комплектуется пуш-род подвеской с регулировкой дорожного просвета в пределах 76 миллиметров и настраиваемыми на сжатие, отбой и величину прижимного усилия амортизаторами, тормозами Alcon с карбон-керамическим дисками, антиблокировочной системой Bosch Motorsport Cup 5 с 12 режимами работы, 19-дюймовыми колесами BBS или 18-дюймовыми гоночными Forgeline GS1R. В салоне устанавливается кресла Recaro, система кондиционирования Riley, дисплей Motec C187 и сделанный на заказ руль Nardi.

Всего Gruppe5 Motorsport выпустит 200 рестомодов BMW 2002. Одну половину автомобилей серии оснастят двигателями 5.8 V10, вторую — 5.9 V10. Компания уже начала принимать предзаказы. Сборка первых машин запланирована на лето.

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