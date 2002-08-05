Классический BMW превратили в трек-кар с двигателем V10

Там автомобиль оснащают 5,8- или 5,9-литровым атмосферным V10. Двигатели с сухим картером Daley Engineering построены на базе S65 BMW Daytona Prototype V8 и оснащены гоночными головкой блока цилиндров и выпуском из инконеля, а также блоком управления Motec M190. Отдача — 754 (712 Нм) и 814 лошадиных сил (746 Нм момента) соответственно. В пару к моторам предлагается шестиступенчатая секвенталка Xtrac с пневматическим подрулевыми переключателям. Скорость смены ступеней — 20 миллисекунд.