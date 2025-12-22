Грузовик УАЗ «Профи» оснастили российско-китайским дизелем

Опубликовано 22 декабря 2025, 16:101 мин.
Грузовик УАЗ «Профи» оснастили российско-китайским дизелемМодель грузоподъёмностью 1,5 тонны оснащена рядным 4-цилиндровым турбомотором «Соллерс-550 010».
УАЗ сертифицировал дизельную модификацию модели «Профи». Двухлитровый двигатель, разработанный фирмой JAC, выдаёт 136 л.с. максимальной мощности и 320 Н·м крутящего момента. Производством этих агрегатов занимается елабужская площадка компании Sollers, а, точнее, завод, прежде выпускавший двигатели внутреннего сгорания Ford.
© УАЗ
Как отмечает «Газета.Ru», с этим дизелем работает 6-ступенчатая механическая коробка передач, выпускаемая фирмой ООО «Соллерс ПТ». Пока оформлена заднеприводная модификация, но уже скоро должны быть сертифицированы полноприводные машины.
Напомним, что УАЗ «Профи» создавался, чтобы составить конкуренцию «Газели Бизнес». Но на выходе получилась нишевая модель, которую выбирает другая категория перевозчиков — те, кто ценит марку УАЗ, но хочет получить более современный продукт, чем линейка СГР.
Между тем, в России будут официально продавать «китайские уазики» BAW 212: до этого машины были доступны по системе параллельного импорта.
Источник:«Газета.Ru»
Автор:Алексей Кованов
