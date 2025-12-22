Грузовик УАЗ «Профи» оснастили российско-китайским дизелем

Как отмечает «Газета.Ru», с этим дизелем работает 6-ступенчатая механическая коробка передач, выпускаемая фирмой ООО «Соллерс ПТ». Пока оформлена заднеприводная модификация, но уже скоро должны быть сертифицированы полноприводные машины.

Напомним, что УАЗ «Профи» создавался, чтобы составить конкуренцию «Газели Бизнес». Но на выходе получилась нишевая модель, которую выбирает другая категория перевозчиков — те, кто ценит марку УАЗ, но хочет получить более современный продукт, чем линейка СГР.