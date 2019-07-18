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18:33

Студия Лебедева сделала «невероятно красивый» тягач

Все существующие фуры в студии назвали «бешеными кирпичами»

Студия Артемия Лебедева представила дизайн-проект беспилотного электрического тягача «Грузовикус». В описании проекта говорится, что в отличие от обычных грузовиков, у него нет водителя и к тому же он «невероятно красив». Лебедев назвал свое новое творение «транспортом будущего».

На сайте студии говорится, что все фуры, которые существуют сегодня, выглядят как «бешеные кирпичи», к тому же у них «жуткое аэродинамическое сопротивление». А новый проект Лебедева, по словам создателя, имеет обтекаемый экран, который будет разделять встречные потоки воздуха и попутно защищать боковые части от грязи.

Помимо этого, экран будет «подгружать переднюю ось», добавляя тем самым устойчивости автомобилю. Как именно высокий и довольно узкий экран повлияет на устойчивость, представители студии не сообщают.

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Невероятная тяга к интеллекту и красоте! Студия Артемия Лебедева

По задумке авторов проекта, «Грузовикус», как и все современные беспилотники, будет оснащен пассивным компьютерным зрением: его оборудуют камерами, датчиками и радарами. В качестве силовой установки дизайнеры предлагают использовать электромотор. Никаких данных о приблизительной емкости или запасе хода в описании проекта нет.

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