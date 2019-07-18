Студия Лебедева сделала «невероятно красивый» тягач

На сайте студии говорится, что все фуры, которые существуют сегодня, выглядят как «бешеные кирпичи», к тому же у них «жуткое аэродинамическое сопротивление». А новый проект Лебедева, по словам создателя, имеет обтекаемый экран, который будет разделять встречные потоки воздуха и попутно защищать боковые части от грязи.