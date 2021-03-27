«Прощальная» версия суперкара Nissan GT-R станет гибридной

Как сообщает издание Bestcar Web со ссылкой на собственные источники, японский суперкар Nissan GT-R в конце 2022 года получит «прощальную» версию Final Edition с умеренно-гибридной силовой установкой на базе нынешнего 3,8-литрового битурбомотора V6 и стартер-генератора с отдельной 48-вольтовой бортовой электросетью. Это должно как обеспечить «Годзилле» соответствие перспективным экологическим стандартам, так и добавить немного мощности. Инсайдеры утверждают, гибридная система добавит примерно 27 лошадиных сил, хотя и «битурбошестёрку», скорее всего, тоже форсируют, доведя совокупную мощность установки примерно до 700 сил.