Nissan GT-R превратили в гоночного монстра

Со следующего сезона эти две гоночные серии объединяют регламент. В соответствии с правилами, GT500 укомплектован двухлитровым четырехцилиндровым турбомотором, который выдает не более 620 лошадиных сил. В гонках спортивному GT-R предстоит соперничать с Toyota Supra и Honda NSX-GT.