Nissan GT-R превратили в гоночного монстра

Со следующего сезона эти две гоночные серии объединяют регламент. В соответствии с правилами, GT500 укомплектован двухлитровым четырехцилиндровым турбомотором, который выдает не более 620 лошадиных сил. В гонках спортивному GT-R предстоит соперничать с Toyota Supra и Honda NSX-GT.
Перед началом сезона GT-R Nismo GT500 примет участие в нескольких специальных гонках – Super GT x DTM Dream Racе в ноябре на трассе Хоккенхайм, а затем в Японии.
Весной этого года стало известно, что Nissan подготовила к 50-летию GT-R особую версию спорткара в цветах гоночных машин серии GP и легендарного Skyline GT-R R34. Такой автомобиль укомплектован 3,8-литровой «шестеркой» мощностью 573 лошадиные силы, который работает в тандеме с шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.