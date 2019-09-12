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14:55

Nissan GT-R превратили в гоночного монстра

Опубликованы первые изображения спорткара для серий Super GT и DTM

Компания Nissan совместно со своим спортивным подразделением представила GT-R Nismo GT500, который выедет на старт гонок Super GT и DTM.

Со следующего сезона эти две гоночные серии объединяют регламент. В соответствии с правилами, GT500 укомплектован двухлитровым четырехцилиндровым турбомотором, который выдает не более 620 лошадиных сил. В гонках спортивному GT-R предстоит соперничать с Toyota Supra и Honda NSX-GT.

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Перед началом сезона GT-R Nismo GT500 примет участие в нескольких специальных гонках Super GT x DTM Dream Racе в ноябре на трассе Хоккенхайм, а затем в Японии.

Весной этого года стало известно, что Nissan подготовила к 50-летию GT-R особую версию спорткара в цветах гоночных машин серии GP и легендарного Skyline GT-R R34. Такой автомобиль укомплектован 3,8-литровой «шестеркой» мощностью 573 лошадиные силы, который работает в тандеме с шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.