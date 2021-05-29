Дрэг-гонка: Nissan GT-R Nismo против Panamera Turbo S и Audi RS 6

Nissan GT-R Nismo — лимитированная спецверсия заслуженного спорткара. Под капотом 600-сильный (652 Нм) V6 с двойным наддувом, коробка передач — 6-скоростной «робот». Снаряжённая масса двухдверки — 1745 килограммов. За Nismo придётся переплатить: цена достигает 150 тысяч фунтов стерлингов!
Фото: Nissan GT-R Nismo
После рестайлинга отдача бензин-электрической Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid выросла до 700 лошадиных сил и 870 Нм крутящего момента. Гибридная пятидверка весит 2350 килограммов и стоит на 10 тысяч фунтов стерлингов дешевле японского купе.
Ещё более доступная альтернатива — Audi RS 6 Avant за 94,5 тысячи фунтов стерлингов. Под капотом 600-сильный (800 Нм) V8 объёмом 4,0 литра, а снаряжённая масса составляет 2075 килограммов.
Видео: YouTube-канал carwow
По итогам серии заездов абсолютного победителя выявить не удалось: сражение закончилось со счётом 2:2. Ранее YouTube-канал carwow уже сравнивал GT-R Nismo с сопоставимыми по цене суперкарами — Audi R8 Performance и Porsche 911 Turbo S.