Дрэг-гонка: Nissan GT-R Nismo против Panamera Turbo S и Audi RS 6

После рестайлинга отдача бензин-электрической Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid выросла до 700 лошадиных сил и 870 Нм крутящего момента. Гибридная пятидверка весит 2350 килограммов и стоит на 10 тысяч фунтов стерлингов дешевле японского купе.

Ещё более доступная альтернатива — Audi RS 6 Avant за 94,5 тысячи фунтов стерлингов. Под капотом 600-сильный (800 Нм) V8 объёмом 4,0 литра, а снаряжённая масса составляет 2075 килограммов.