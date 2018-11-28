Porsche 911 GT2 RS Clubsport: 700-сильное трековое купе за полмиллиона евро

Трековый суперкар получил облегченный интерьер, карбоновые элементы аэродинамического обвеса кузова и лишь водительское кресло в салоне. Автомобиль весит 1390 килограммов – на 80 килограммов меньше дорожного купе 911 GT2 RS предыдущего поколения (991), на базе которого построена версия Clubsport.
Кроме того, машину оснастили каркасом безопасности, отвечающим стандартам FIA, углепластиковым рулевым колесом с цветным экраном приборного щитка, позаимствованным у гоночного суперкара GT3 R, а также настраиваемой систему стабилизации и ABS. Их режимы работы можно регулировать тумблерами на центральной консоли.
Заднеприводный трековый суперкар оснащен 3,8-литровой битурбо «шестеркой» мощностью 700 сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Также купе имеет 18-дюймовые колеса с центральной гайкой и слики Michelin шириной 310 миллиметров (сзади).
Porsche 911 GT2 RS Clubsport будет стоить 405 тысяч евро. Поставки машин заказчикам начнутся в мае следующего года.