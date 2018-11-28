Porsche 911 GT2 RS Clubsport: 700-сильное трековое купе за полмиллиона евро

Кроме того, машину оснастили каркасом безопасности, отвечающим стандартам FIA, углепластиковым рулевым колесом с цветным экраном приборного щитка, позаимствованным у гоночного суперкара GT3 R, а также настраиваемой систему стабилизации и ABS. Их режимы работы можно регулировать тумблерами на центральной консоли.