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19:33

Porsche 911 GT2 RS Clubsport: 700-сильное трековое купе за полмиллиона евро

Трековое купе выпустят тиражом 200 экземпляров

Компания Porsche представила трековый суперкар 911 GT2 RS Clubsport, тираж которого будет ограничен 200 экземплярами, а цена приблизится к полумиллиону евро. Автомобиль дебютировал на моторшоу в Лос-Анджелесе, где ранее показали девятьсот одиннадцатый нового поколения c заводским индексом 992.

Трековый суперкар получил облегченный интерьер, карбоновые элементы аэродинамического обвеса кузова и лишь водительское кресло в салоне. Автомобиль весит 1390 килограммов – на 80 килограммов меньше дорожного купе 911 GT2 RS предыдущего поколения (991), на базе которого построена версия Clubsport.

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Кроме того, машину оснастили каркасом безопасности, отвечающим стандартам FIA, углепластиковым рулевым колесом с цветным экраном приборного щитка, позаимствованным у гоночного суперкара GT3 R, а также настраиваемой систему стабилизации и ABS. Их режимы работы можно регулировать тумблерами на центральной консоли.

Заднеприводный трековый суперкар оснащен 3,8-литровой битурбо «шестеркой» мощностью 700 сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Также купе имеет 18-дюймовые колеса с центральной гайкой и слики Michelin шириной 310 миллиметров (сзади).

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Porsche 911 GT2 RS Clubsport будет стоить 405 тысяч евро. Поставки машин заказчикам начнутся в мае следующего года.

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