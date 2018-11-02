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13:13

Porsche GT2 RS MR стал самым быстрым дорожным автомобилем Нюрбургринга

Двухдверка оказалась быстрее электрического гиперкара NIO EP9

Компания Porsche установила новый рекорд Нюрбургринга. Суперкар GT2 RS MR стал самым быстрым автомобилем «Северной петли» с допуском на дороги общего пользования: 20,6-километровую трассу он проехал за 6 минут 40,3 секунды. «Порше» оказался быстрее электрического NIO EP9 (6:45.90) и McLaren P1 XP1 LM (6:43.22) от ателье Lanzante.

Подготовкой GT2 RS к рекордному заезду занимались инженеры Porsche в кооперации со специалистами Manthey-Racing. GT2 RS MR получил новый набор компонентов и настройки шасси, учитывающие особенности Нюрбургринга. Однако детальной информации об изменениях производитель пока не сообщает. За рулем суперкара находился Ларс Керн, который в сентябре 2017 года установил рекорд круга на серийном Porsche 911 GT2 RS.

Недосягаемым для дорожных машин пока остается результат спортпрототипа Porsche 919 Hybrid Evo — 5 минут 19,546 секунды.

Самый мощный и быстрый Porsche 911 — GT2 RS — отпраздновал мировую премьеру в июне 2017 года. Суперкар получил 3,8-литровую оппозитную битурбо «шестерку» мощностью 700 лошадиных сил (750 Нм крутящего момента) и семиступенчатый «робот» PDK. Разгон до «сотни» у двухдверки занимает 2,8 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 340 километров в час.

Porsche 911 GT2 RS лег в основу современной версии исторического лемановского спорткара 935/78 «Моби Дик». Porsche 935 с кузовом из фиброармированного пластика и деталями экстерьера от 919 Hybrid и 911 GT3 R представили на фестивале Rennsport Reunion в сентябре. В Porsche планируют собрать всего 77 таких автомобилей.

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