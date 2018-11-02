Porsche GT2 RS MR стал самым быстрым дорожным автомобилем Нюрбургринга

Подготовкой GT2 RS к рекордному заезду занимались инженеры Porsche в кооперации со специалистами Manthey-Racing. GT2 RS MR получил новый набор компонентов и настройки шасси, учитывающие особенности Нюрбургринга. Однако детальной информации об изменениях производитель пока не сообщает. За рулем суперкара находился Ларс Керн, который в сентябре 2017 года установил рекорд круга на серийном Porsche 911 GT2 RS.
Недосягаемым для дорожных машин пока остается результат спортпрототипа Porsche 919 Hybrid Evo — 5 минут 19,546 секунды.
Самый мощный и быстрый Porsche 911 — GT2 RS — отпраздновал мировую премьеру в июне 2017 года. Суперкар получил 3,8-литровую оппозитную битурбо «шестерку» мощностью 700 лошадиных сил (750 Нм крутящего момента) и семиступенчатый «робот» PDK. Разгон до «сотни» у двухдверки занимает 2,8 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 340 километров в час.
Porsche 911 GT2 RS лег в основу современной версии исторического лемановского спорткара 935/78 «Моби Дик». Porsche 935 с кузовом из фиброармированного пластика и деталями экстерьера от 919 Hybrid и 911 GT3 R представили на фестивале Rennsport Reunion в сентябре. В Porsche планируют собрать всего 77 таких автомобилей.