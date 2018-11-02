Porsche GT2 RS MR стал самым быстрым дорожным автомобилем Нюрбургринга

Подготовкой GT2 RS к рекордному заезду занимались инженеры Porsche в кооперации со специалистами Manthey-Racing. GT2 RS MR получил новый набор компонентов и настройки шасси, учитывающие особенности Нюрбургринга. Однако детальной информации об изменениях производитель пока не сообщает. За рулем суперкара находился Ларс Керн, который в сентябре 2017 года установил рекорд круга на серийном Porsche 911 GT2 RS.