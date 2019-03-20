Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS

Итальянское грузовое судно Grande America затонуло в 180 морских милях (333 километра) к западу от французского побережья после сильного пожара. Корабль перевозил 345 контейнеров, в 40 из которых содержались опасные вещества: 10 тонн соляной и 70 тонн серной кислоты. Кроме того, на борту находились 37 автомобилей Porsche, в том числе четыре экземпляра экстремального 911 GT2 RS.