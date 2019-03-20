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16:17

Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS

Компания возобновит производство купе и соберет четыре экземпляра взамен тех, что погибли у берегов Франции

Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции. Суперкары будут выпущены в первоначально запланированном порядке и доставлены клиентам в июне.

Итальянское грузовое судно Grande America затонуло в 180 морских милях (333 километра) к западу от французского побережья после сильного пожара. Корабль перевозил 345 контейнеров, в 40 из которых содержались опасные вещества: 10 тонн соляной и 70 тонн серной кислоты. Кроме того, на борту находились 37 автомобилей Porsche, в том числе четыре экземпляра экстремального 911 GT2 RS.

Бразильский офис Porsche, а именно он выступал получателем суперкаров, признал автомобили утерянными, и компания приняла беспрецедентное решение: возобновить производство 911 GT2 RS и собрать недостающие экземпляры. Выпуск этой модификации 911-го был прекращен в феврале.

Porsche 911 GT2 RS представили в 2017 году. 700-сильное купе сразу же установило рекорд Нюрбургринга, который само же и побило годом позже. Правда, в последнем случае это была не серийная версия, а двухдверка, доработанная специалистами Manthey-Racing.

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