Mercedes-AMG сделает катер в духе четырехдверного GT 4-Door Coupe

Подробностей о проекте Mercedes-AMG не сообщает. Известно, что за стиль спидбота отвечал главный дизайнер Daimler AG Горден Вагенер, а Cigarette Racing Team взяла на себя инжиниринг. Судя по иллюстрации, основой лодки станет одна из серийных моделей Cigarette.