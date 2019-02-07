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13:23

Mercedes-AMG сделает катер в духе четырехдверного GT 4-Door Coupe

Спидбот впервые покажут на выставке катеров в Майами

Подразделение Mercedes-AMG опубликовало в социальных сетях тизер нового скоростного катера, построенного в сотрудничестве с американской верфью Cigarette Racing Team. Новинка, дизайн которой навеян «четырехдверным купе» GT 4-Door Coupe, дебютирует на выставке яхт и катеров в Майами.

Подробностей о проекте Mercedes-AMG не сообщает. Известно, что за стиль спидбота отвечал главный дизайнер Daimler AG Горден Вагенер, а Cigarette Racing Team взяла на себя инжиниринг. Судя по иллюстрации, основой лодки станет одна из серийных моделей Cigarette.

Представленный в прошлом году Cigarette Racing 515 Project ONE.

В феврале прошлого года Mercedes-AMG и Cigarette представили 16-метровый катер 515 Project One, вдохновлённый одноименным гиперкаром. Спидбот оснастили двумя восьмицилиндровыми двигателями Mercury Racing, выдающими по 1350 лошадиных сил каждый, которые позволяют разгоняться до 225 километров в час.

Сделанный из углепластика, кевлара и стекловолокна катер вмещает до шести человек. Корпус судна спроектирован с использованием методов вычислительной гидродинамики. Катер оборудован 24-дюймовым сенсорным дисплеем Garmin, защищенными от влаги переключателями и карбоновым рулем.

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