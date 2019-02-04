Послушайте, как звучит экстремальный Shelby GT500

Ford Mustang Shelby GT500 комплектуется переключателем режимов движения с пятью предустановленными профилями, в том числе трековым и дрэговым. С места до 60 миль в час (97 километров в час) маслкар разгоняется за три секунды. Четверть мили (402 метра) двухдверка проходим менее чем за 11 секунд.