Послушайте, как звучит экстремальный Shelby GT500

Версию Shelby GT500 представили на автосалоне в Детройте. Самый мощный автомобиль в истории марки оснастили 5,2-литровым V8 с механическим нагнетателем. Отдача агрегата превысила 700 лошадиных сил. В пару к новому двигателю впервые предложена роботизированная коробка Tremec со скоростью переключения 100 миллисекунд.
Ford Mustang Shelby GT500 комплектуется переключателем режимов движения с пятью предустановленными профилями, в том числе трековым и дрэговым. С места до 60 миль в час (97 километров в час) маслкар разгоняется за три секунды. Четверть мили (402 метра) двухдверка проходим менее чем за 11 секунд.