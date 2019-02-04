Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:49

Послушайте, как звучит экстремальный Shelby GT500

Выхлопная система маслкара получила четыре особые настройки громкости

Издание Road & Track опубликовало ролик, в котором можно услышать все четыре режима работы выхлопной системы хардкорного Ford Mustang Shelby GT500. Для маслкара предусмотрено четыре настройки громкости звука: обычный, спортивный, трековый и тихий.

Версию Shelby GT500 представили на автосалоне в Детройте. Самый мощный автомобиль в истории марки оснастили 5,2-литровым V8 с механическим нагнетателем. Отдача агрегата превысила 700 лошадиных сил. В пару к новому двигателю впервые предложена роботизированная коробка Tremec со скоростью переключения 100 миллисекунд.

Ford Mustang Shelby GT500 комплектуется переключателем режимов движения с пятью предустановленными профилями, в том числе трековым и дрэговым. С места до 60 миль в час (97 километров в час) маслкар разгоняется за три секунды. Четверть мили (402 метра) двухдверка проходим менее чем за 11 секунд.

Источник: Road & Track
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...