Самый мощный дорожный Mustang: первое изображение

Компания Ford распространила первое официальное изображение самой мощной дорожной модели в истории — купе Mustang Shelby GT500 следующего поколения. По предварительной информации, публичный дебют модели с 700-сильной компрессорной «восьмеркой» состоится в следующем году.

На опубликованной фотографии можно увидеть, что «заряженное» купе будет отличаться от обычной машины расширенными колесными арками, массивной вентиляционной прорезью на капоте, сплиттером и задним антикрылом из углепластика.

Последний раз Mustang с индексом GT500 представили в 2012 году. Модификация Super Snake предлагалась с компрессорными агрегатами в двух степенях форсировки: в первом случае отдача двигателя составляла 672 лошадиные силы, во втором — 857 лошадиных сил. Купе с более мощным агрегатом разгонялось до «сотни» за 3,7 секунды.

Самой мощной заводской версией «Мустанга» на сегодня является Shelby GT350. Двухдверка оснащается 5,2-литровым атмосферным двигателем V8, выдающим 533 лошадиные силы и 582 Нм крутящего момента.