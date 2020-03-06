Родители отправили 11-летнего сына кататься на машине, чтобы отвлечь от GTA

Взрослые очень переживали, что их сын слишком много играет в Grand Theft Auto, и придумали, чем можно отвлечь ребенка — 11-летнего мальчика отправили покататься около дома на настоящей машине Vauxhall (Opel) Astra.

Но воплотить в жизнь миссию из компьютерной игры ему не удалось, поскольку мальчика почти сразу остановили полицеские. Они же и рассказали о произошедшем в своем твиттере.

Полицейским пришлось оштрафовать родителей и провести с ними разъяснительную беседу, в рамках которой они напомнили, что садиться за руль в Великобритании можно с 17 лет, а не с 11.