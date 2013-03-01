Родстер на базе Toyota GT 86 рассекретили раньше срока

За несколько дней до открытия Женевского автосалона компания Toyota опубликовала несколько фотографий прототипа открытой версии купе Toyota GT 86 - GT 86 Open, разработкой которого занималась миланская дизайн-студия. Официальный дебют новинки запланирован на 5 марта.

Детальной информации об этом автомобиле пока нет. Скорее всего, родстер GT 86 Open получил мягкую складывающуюся крышу, однако будет она оснащена электроприводом или складывать ее придется вручную, не уточняется. Не известно и то, какие доработки получил кузов купе, лишившийся жесткой крыши.

Зато в салоне появилась кожаная отделка, штатный мультимедийный комплекс был заменен на обычную магнитолу и набор из трех дополнительных стрелочных датчиков, а на передней панели теперь есть специальный держатель для смартфона в виде эмблемы «GT 86».

Все остальные подробности представители Toyota планируют объявить после официальной премьеры родстера.