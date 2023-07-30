Nissan GT-R из фильма по игре Gran Turismo выставили на продажуУ автомобиля звёздная история
Спорткар Nissan GT-R из фильма по игре Gran Turismo выставили на продажу. По культовой компьютерной игре Gran Turismo снят полнометражный фильм, премьера которого состоится 11 августа нынешнего года. Кинокартина расскажет об истории Янна Марденборо — профессионального британского гонщика, который начал свою карьеру, играя в гоночные симуляторы. А теперь у фанатов пилота, игры или просто гоночных автомобилей появилась уникальная возможность приобрести гоночный Nissan GT-R Nismo GT3, который связан одновременно со всеми тремя аспектами.
Во-первых, автомобиль участвовал в съёмках фильма. Во-вторых, за его рулём, помимо актёра Арчи Македве, игравшего роль Марденборо, ездил и сам Янн — он выполнял ряд трюков. В-третьих, этот GT-R Nismo GT3 участвовал в гонках — например, в 2015 году он занял девятое место в марафоне «24 часа Нюрбургринга», что является лучшим результатом марки Nissan в этой гонке.
Ну и как вишенка на торте — в своё время автомобиль принадлежал Даррену Коксу, профессиональному автогонщику, создателю и руководителю проекта GT Academy, который и открывал для лучших геймеров дорогу в большой автоспорт.
я выбрал вместо рекламы.
Так что спорткар вполне можно считать особенным. Автомобиль с богатой родословной будет продан с аукциона Silverstone Auctions в рамках мероприятия Silverstone Festival 25 августа. Ожидается, что гоночный Nissan GT-R Nismo GT3 принесёт организаторам торгов от 290 000 до 355 000 долларов.