У автомобиля звёздная история

Спорткар Nissan GT-R из фильма по игре Gran Turismo выставили на продажу. По культовой компьютерной игре Gran Turismo снят полнометражный фильм, премьера которого состоится 11 августа нынешнего года. Кинокартина расскажет об истории Янна Марденборо — профессионального британского гонщика, который начал свою карьеру, играя в гоночные симуляторы. А теперь у фанатов пилота, игры или просто гоночных автомобилей появилась уникальная возможность приобрести гоночный Nissan GT-R Nismo GT3, который связан одновременно со всеми тремя аспектами.