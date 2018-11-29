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16:58

Суперкару Mercedes-AMG GT R добавили трековый вариант «для профи»

Модель выпустят ограниченным тиражом

На автосалоне в Лос-Анджелесе компания Mercedes-Benz представила трековую модификацию купе AMG GT R с приставкой Pro. Лимитированная двухдверка получила улучшенную аэродинамику, перенастроенную подвеску с регулируемыми амортизаторами, особое трековое оснащение и обновленную крышу из карбона с заниженной центральной частью.

Некоторые решения, используемые на Mercedes-AMG GT R Pro, перекочевали с гоночных машины серий GT3 и GT4. Купе получило регулировки преднагрузки пружин, уровня жесткости амортизаторов. Причем отдельно можно менять медленные и быстрее характеристики сжатия и отбоя. Сайлентблоки задних верхних рычагов заменены на шаровые соединения, а впереди установлен облегченный стабилизатор из углепластика. Для повышения жесткости сзади смонтировали карбоновую панель жесткости.

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Купе с индексом Pro в базе получило набор Track Package. В его состав вошел болтовой каркас безопасности, четырехточечные ремни с креплением на поперечной балке и двухкилограммовый огнетушитель. В стандартное оснащения также включили карбон-керамические тормоза, ковшеобразные карбоновые кресла и облегченные колеса AMG Performance.

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На каждой из сторон переднего бампера появилось по паре канард-завихрителей. Они обеспечивают дополнительную стабильность при движении на высокой скорости. Сзади установлены новые винглеты из карбона, увеличивающие прижимную силу, диффузор и спойлер на алюминиевых кронштейнах.

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Помимо GT R Pro в Лос-Анджелесе показали обновленное семейство GT. У машин поменялся дизайн оптики, в салоне появилась цифровая приборка диагональю 12,3 дюйма, новый руль. Дополнительно купе и родстер можно укомплектовать комплексом гоночной телеметрии AMG Track Pace. Функция AMG Dynamics позволит менять настройки электроном системы стабилизации в зависимости от выбранного режима движения.

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