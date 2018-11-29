Суперкару Mercedes-AMG GT R добавили трековый вариант «для профи»

Некоторые решения, используемые на Mercedes-AMG GT R Pro, перекочевали с гоночных машины серий GT3 и GT4. Купе получило регулировки преднагрузки пружин, уровня жесткости амортизаторов. Причем отдельно можно менять медленные и быстрее характеристики сжатия и отбоя. Сайлентблоки задних верхних рычагов заменены на шаровые соединения, а впереди установлен облегченный стабилизатор из углепластика. Для повышения жесткости сзади смонтировали карбоновую панель жесткости.