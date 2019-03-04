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11:40

Хардкорный Mercedes-AMG GT R стал родстером

Новинку оснастили активной аэродинамикой и битурбодвигателем 4.0 V8

Отделение Mercedes-AMG представило открытую версию самой хардкорный модификации AMG GT — AMG GT R. Серию родстеров с активной аэродинамикой и подруливающими задними колесами ограничат 750 экземплярами.

Сердцем нового AMG GT R Roadster стал 4,0-литровый битурбодвигатель V8, выдающий 585 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, которые доступны с 2100 до 5500 оборотов в минуту. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Разгон до «сотни» у родстера занимает 3,6 секунды (так же, как у купе), а его максимальная скорость составляет 317 километров в час.

Как и купе AMG GT R родстер оборудован активным аэродинамическим элементом из углепластика, установленным в днище под моторным отсеком. В зависимости от выбранных настроек он опускается на 40 миллиметров, увеличивая разрежение под автомобилем, и создает прижимное усилие в 40 килограммов на передней оси. Одновременно в переднем бампере открываются электронноуправляемые жалюзи, направляющие потоки воздуха к заднему диффузору и тормозам. Также аэродинамический комплекс включает в себя моторизованные ламели системы Airpanel, обеспечивающие эффективное охлаждение силовой установки, и фиксированное заднее антикрыло.

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Передние крылья AMG GT R Roadster изготовлены из карбона и добавляют к ширине автомобиля 46 миллиметров. Задние — алюминиевые, и в сумме на 57 миллиметров шире, чем у открытых AMG GT и AMG GT S. Спереди у родстера установлены 19-, а сзади 20-дюймовые колеса. Выхлопная система состоит из центрального парубка и двух боковых. Трехслойная мягкая крыша со звукоизолирующими вставками закреплена на каркасе из магния, стали и алюминия.

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В целях снижения веса из углепластика сделан вал трансмиссии, который на 40 процентов легче аналогичной детали из алюминия, а также распорки на центральном тоннелем и диагональные элементы в моторном отсеке.

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В стандартное оснащение нового AMG GT R Roadster входят спортивные кресла AMG Performance с отделкой черной кожей наппа, цифровая приборная панель, мультимедийка с 10,25-дюймовым дисплеем, руль AMG Performance, селектор режимов движения с шестью профилями, регулируемая подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, задние подруливающие колеса, дифференциал с электронной блокировкой в задней оси, а также антипробуксовочная система с девятью режимами работы, берущая свое начало из автоспорта. Тормозная система — композитная с 390-миллиметровыми дисками спереди и 360-миллиметровыми сзади. Карбон-керамические механизмы доступны за доплату.

Цены на родстер AMG GT R пока не объявлены. Купе в России стоит от 11 900 000 рублей.

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