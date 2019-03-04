Хардкорный Mercedes-AMG GT R стал родстером

В стандартное оснащение нового AMG GT R Roadster входят спортивные кресла AMG Performance с отделкой черной кожей наппа, цифровая приборная панель, мультимедийка с 10,25-дюймовым дисплеем, руль AMG Performance, селектор режимов движения с шестью профилями, регулируемая подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, задние подруливающие колеса, дифференциал с электронной блокировкой в задней оси, а также антипробуксовочная система с девятью режимами работы, берущая свое начало из автоспорта. Тормозная система — композитная с 390-миллиметровыми дисками спереди и 360-миллиметровыми сзади. Карбон-керамические механизмы доступны за доплату.

Цены на родстер AMG GT R пока не объявлены. Купе в России стоит от 11 900 000 рублей.