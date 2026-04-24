GWM показала на Пекинском автосалоне кроссовер мощностью 740 л.с.

Технической основой Wey V9X стал турбомотор объёмом 2,0 литра в паре с двумя электромоторами, полный привод Super Hi4 и суммарная мощность до 748 л.с. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 4,6 секунды.

Батарея ёмкостью до 80 кВт·ч обеспечивает запас хода до 1700 км по циклу CLTC, а поддержка зарядки 6C позволяет восполнить энергию с 30 до 80% всего за 9 минут. В салоне установлены 17,3-дюймовый двойной экран и 21,4-дюймовый потолочный дисплей для второго ряда, аудиосистема на 31 динамик (3080 Вт), а также холодильник. Модель оснащена пневмоподвеской и системой подруливания задних колёс.

Выход на российский рынок запланирован на четвёртый квартал 2026 года. В Китае цена варьируется от 371 800 до 411 800 юаней (примерно 4,2−4,6 млн рублей). Основным конкурентом является Li Auto L9.

