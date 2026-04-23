GWM показала внедорожник мощностью 864 л.с.

GWM продаёт Tank 700 в Китае уже несколько лет, но недавно представила обновлённую версию 2026 года. Модель показали перед Пекинским автосалоном, который стартует в эти выходные. Обновлённый внедорожник получил более агрессивный дизайн и форсированный силовой агрегат. По мощности он почти догнал Lamborghini Temerario, но разгоняется значительно медленнее.

Флагманская модификация носит название Hi4-Z. В её основе лежит 2,0-литровый турбированный рядный четырёхцилиндровый двигатель мощностью 248 л.с. К нему добавлены два электромотора: один встроен в трансмиссию (288 л.с.), второй установлен сзади и выдаёт 322 л.с.

В сумме Tank 700 теперь выдаёт 864 л.с. Автомобиль является подключаемым гибридом и оснащён внушительным аккумулятором ёмкостью около 56 кВт·ч, который обеспечивает запас хода на электротяге до 190 км.

