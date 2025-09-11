Китайский Great Wall запустит в России производство коробок передач в 2026 году

Китайский Great Wall запустит в России производство коробок передач в 2026 годуВ него вложат 30 миллиардов рублей
По словам Миляева, строительство завода началось «в настоящее время», но к следующему году его планируют завершить. Новую площадку возводят в рамках договоренностей между властями региона и представителями GWM, которые были достигнуты весной.
Тогда стороны договорились об углублении локализации и строительстве завода по выпуску автокомпонентов, коробок передач, а также элементов экстерьера и интерьера в индустриальном парке «Узловая» под Тулой. На заводе, в который вложат 30 миллиардов рублей, будет создано более тысячи рабочих мест.
Кроме того, на недавней рабочей встрече с руководством компании «Грейт Волл Мотор Рус» обсуждалась возможность использования машин Haval в такси.
Автосборочный завод Haval заработал под Тулой летом 2019 года. Уже через год «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» подписал СПИК, обязавшись довести локализацию до 80 процентов в течение следующих шести лет. В марте 2024-го там же открылся моторный завод. Общие инвестиции китайцев в местное производство на 1 января 2025 года превысили 64 миллиарда рублей; на созданных ими предприятиях работают почти пять тысяч человек.