Китайский Great Wall запустит в России производство коробок передач в 2026 году

По словам Миляева, строительство завода началось «в настоящее время», но к следующему году его планируют завершить. Новую площадку возводят в рамках договоренностей между властями региона и представителями GWM, которые были достигнуты весной.

Тогда стороны договорились об углублении локализации и строительстве завода по выпуску автокомпонентов, коробок передач, а также элементов экстерьера и интерьера в индустриальном парке «Узловая» под Тулой. На заводе, в который вложат 30 миллиардов рублей, будет создано более тысячи рабочих мест.