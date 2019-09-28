Женщина борется с нарушителями скоростного режима при помощи фена

С января по середину июля нынешнего года в штате Монтана из-за нарушений скоростного режима погибло 92 человека. Чтобы бороться с лихачами, полиция прибегает к разным уловкам, в том числе к установке скоростных камер и их муляжей. Бабушка из небольшого городка Финли-Пойнт ради собственных внуков решила внести посильный вклад в обеспечение безопасности на улицах, для чего вооружилась феном для волос и садовым креслом.