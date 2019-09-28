Женщина борется с нарушителями скоростного режима при помощи фена

С января по середину июля нынешнего года в штате Монтана из-за нарушений скоростного режима погибло 92 человека. Чтобы бороться с лихачами, полиция прибегает к разным уловкам, в том числе к установке скоростных камер и их муляжей. Бабушка из небольшого городка Финли-Пойнт ради собственных внуков решила внести посильный вклад в обеспечение безопасности на улицах, для чего вооружилась феном для волос и садовым креслом.
Мисс Баумгартнер просто уселась на обочине напротив собственного дома и взяла в руки фен, направив его навстречу проезжающим автомобилям. По её словам, этот трюк реально работает — нарушители скоростного режима, увидев издалека человека с чем-то, похожим на портативный радар, предпочитали сбавить темп. Усилия женщины не остались без внимания местной полиции: за проявленную инициативу ей подарили шляпу и значок, а также назначили почётным патрульным.