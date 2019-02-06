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16:43

Появились фотографии полицейской Lada Vesta Sport

Машину сфотографировали на автовозе

В Сети появилась фотографии Lada Vesta Sport в полицейской раскраске. Автомобиль сфотографировали во время транспортировки на автовозе.
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Самая мощная и дорогая модель в истории российской марки оснащается 1,8-литровым двигателем, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм момента. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Разгон до «сотни» у Vesta Sport занимает 9,6 секунды. Максимальная скорость — 193 километра в час.

Седан Lada Vesta Sport доступен только в максимальной комплектации Luxe. В стандартное оснащения седана входит климат- и круиз-контроль, мультифункциональный руль, подогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема.

Ранее начальник Управления столичного ГИБДД генерал-майор полиции Виктор Коваленко в интервью «Российской газете» заявил, что ведомство планирует закупить спорткары, которые помогут в борьбе с нарушителями скоростного режима. Предполагается, что такие автомобили будут патрулировать автомагистрали.

Источник: @Lada Vesta Club
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