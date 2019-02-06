Появились фотографии полицейской Lada Vesta Sport

Самая мощная и дорогая модель в истории российской марки оснащается 1,8-литровым двигателем, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм момента. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Разгон до «сотни» у Vesta Sport занимает 9,6 секунды. Максимальная скорость — 193 километра в час.

Седан Lada Vesta Sport доступен только в максимальной комплектации Luxe. В стандартное оснащения седана входит климат- и круиз-контроль, мультифункциональный руль, подогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема.