Видео: Хэмилтон оценил доводку супергибрида Mercedes-AMG

Хэмилтону продемонстрировали предсерийный закамуфлированный экземпляр гиперкара с упрощённой системой охлаждения и выхлопа. Британец остался доволен увиденным, заявив, что Project One «набирает скорость как пуля», а «звук двигателя практически такой же, как в гоночном болиде Формулы-1».

Судя по видеоролику Mercedes-AMG, у тестового прототипа почти полностью отсутствуют элементы интерьера. За рулем гиперкара работают тест-пилоты Mercedes-Benz.