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2:22

Видео: Хэмилтон оценил доводку супергибрида Mercedes-AMG

Чемпиону мира показали процесс настройки гиперкара с мотором от Формулы-1

© Mercedes-AMG
Сергей Ильин
Шестикратный обладатель титула в Формуле-1 Льюис Хэмилтон понаблюдал за испытаниями прототипа Mercedes-AMG Project One. Британец поделился впечатлениями в ролике для пресс-службы Mercedes-Benz.

Хэмилтону продемонстрировали предсерийный закамуфлированный экземпляр гиперкара с упрощённой системой охлаждения и выхлопа. Британец остался доволен увиденным, заявив, что Project One «набирает скорость как пуля», а «звук двигателя практически такой же, как в гоночном болиде Формулы-1».

Судя по видеоролику Mercedes-AMG, у тестового прототипа почти полностью отсутствуют элементы интерьера. За рулем гиперкара работают тест-пилоты Mercedes-Benz.

Работы по адаптации «формульного» турбомотора V6 объёмом 1,6 литра в дорожный автомобиль заняли больше времени, чем было запланировано. Мотористы Mercedes-AMG долго не могли заставить силовой агрегат стабильно работать на холостом ходу, испытывали проблемы с системой старт-стоп, охлаждением гоночного двигателя, ресурсом и вопросом соответствия мотора экологическим стандартам.

Детальные характеристики гиперкара ещё не опубликованы, известно, что Project One получит гибридную силовую установку, состоящую из «формульного» ДВС, способного раскручиваться до 11 тысяч оборотов в минуту и пяти электродвигателей. Ожидается, что суммарная мощность гиперкара превысит отметку в 1000 лошадиных сил.

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Фото: Mercedes-AMG Project One Concept

В ноябре руководитель продаж Mercedes-AMG Майкл Кнеллер пообещал американской прессе, что все проблемы гиперкара Project One удалось решить и в 2021 году владельцы смогут получить заказанные супергибриды. По слухам, все 275 экземпляров Project One уже проданы, несмотря на стартовую цену в 2,3 миллиона евро (около 162 миллионов рублей по текущему курсу).