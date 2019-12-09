Видео: Хэмилтон оценил доводку супергибрида Mercedes-AMG

Хэмилтону продемонстрировали предсерийный закамуфлированный экземпляр гиперкара с упрощённой системой охлаждения и выхлопа. Британец остался доволен увиденным, заявив, что Project One «набирает скорость как пуля», а «звук двигателя практически такой же, как в гоночном болиде Формулы-1».
Судя по видеоролику Mercedes-AMG, у тестового прототипа почти полностью отсутствуют элементы интерьера. За рулем гиперкара работают тест-пилоты Mercedes-Benz.
Работы по адаптации «формульного» турбомотора V6 объёмом 1,6 литра в дорожный автомобиль заняли больше времени, чем было запланировано. Мотористы Mercedes-AMG долго не могли заставить силовой агрегат стабильно работать на холостом ходу, испытывали проблемы с системой старт-стоп, охлаждением гоночного двигателя, ресурсом и вопросом соответствия мотора экологическим стандартам.
Детальные характеристики гиперкара ещё не опубликованы, известно, что Project One получит гибридную силовую установку, состоящую из «формульного» ДВС, способного раскручиваться до 11 тысяч оборотов в минуту и пяти электродвигателей. Ожидается, что суммарная мощность гиперкара превысит отметку в 1000 лошадиных сил.
Фото: Mercedes-AMG Project One Concept
В ноябре руководитель продаж Mercedes-AMG Майкл Кнеллер пообещал американской прессе, что все проблемы гиперкара Project One удалось решить и в 2021 году владельцы смогут получить заказанные супергибриды. По слухам, все 275 экземпляров Project One уже проданы, несмотря на стартовую цену в 2,3 миллиона евро (около 162 миллионов рублей по текущему курсу).