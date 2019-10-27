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23:55

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-При Мексики Формулы-1. Квят — девятый

Пилот Mercedes стартовал третьим, но сумел переиграть соперников за счёт стратегии

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон одержал победу на 18-м этапе сезона Формулы-1 в Мехико. На втором месте финишировал Себастьян Феттель на Ferrari, третьим стал напарник Хэмилтона, Валттери Боттас. Стартовавший с поул-позишн Шарль Леклер остался четвёртым, но получил дополнительное очко за лучший круг гонки.

Обладатель лучшего времени в квалификации, Макс Ферстаппен на Red Bull, стартовавший четвёртым после штрафа, допустил контакт на первых кругах, проколол шину и увидел клетчатый флаг шестым. На одну позицию выше Ферстаппена финишировал его партнёр по австрийской конюшне, Александер Албон.

Старт Гран-При Мексики 2019

Пилот Racing Point Серхио Перес перед родными трибунами занял высокое седьмое место. Восьмая строчка в протоколе за гонщиком Renault Даниэлем Риккардо, девятым увидел клетчатый флаг Даниил Квят. На последнем круге пилот Toro Rosso отправил в стену гонщика Renault Нико Хюлькенберга: эпизод расследовали судьи и добавили ко времени россиянина десять секунд.

Инцидент между Квятом и Хюлькенбергом на последнем круге

После штрафа Квята два очка за девятое место «унаследовал» его напарник по Toro Rosso Пьер Гасли. Заключительное очко за десятое место досталось Хюлькенбергу, который завершил гонку без заднего антикрыла.

Победа стала для Хэмилтона восемьдесят третьей в карьере, а подиум в Мехико — сотым в составе Mercedes. Успешное выступление позволило британцу увеличить преимущество перед напарником в личном зачёте и практически гарантировать шестой чемпионский титул. Следующая гонка — Гран-При США в Остине — пройдёт через неделю.