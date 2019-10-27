Льюис Хэмилтон выиграл Гран-При Мексики Формулы-1. Квят — девятый

Победа стала для Хэмилтона восемьдесят третьей в карьере, а подиум в Мехико — сотым в составе Mercedes. Успешное выступление позволило британцу увеличить преимущество перед напарником в личном зачёте и практически гарантировать шестой чемпионский титул. Следующая гонка — Гран-При США в Остине — пройдёт через неделю.