Льюис Хэмилтон выиграл Гран-При Мексики Формулы-1. Квят — девятый

Обладатель лучшего времени в квалификации, Макс Ферстаппен на Red Bull, стартовавший четвёртым после штрафа, допустил контакт на первых кругах, проколол шину и увидел клетчатый флаг шестым. На одну позицию выше Ферстаппена финишировал его партнёр по австрийской конюшне, Александер Албон.
⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 1/71) ⚠️— Formula 1 (@F1) October 27, 2019
We've got lots of debris in Sector 1
Minor contact between Hamilton and Verstappen meant they both took to the grass#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/NzydIEGVJ5
Пилот Racing Point Серхио Перес перед родными трибунами занял высокое седьмое место. Восьмая строчка в протоколе за гонщиком Renault Даниэлем Риккардо, девятым увидел клетчатый флаг Даниил Квят. На последнем круге пилот Toro Rosso отправил в стену гонщика Renault Нико Хюлькенберга: эпизод расследовали судьи и добавили ко времени россиянина десять секунд.
LAP 71/71— Formula 1 (@F1) October 27, 2019
Drama as Hamilton crossed the line!
Kvyat and Hulkenberg made contact at the final corner
The incident is under investigation#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/AXeoDPSyEi
После штрафа Квята два очка за девятое место «унаследовал» его напарник по Toro Rosso Пьер Гасли. Заключительное очко за десятое место досталось Хюлькенбергу, который завершил гонку без заднего антикрыла.
Победа стала для Хэмилтона восемьдесят третьей в карьере, а подиум в Мехико — сотым в составе Mercedes. Успешное выступление позволило британцу увеличить преимущество перед напарником в личном зачёте и практически гарантировать шестой чемпионский титул. Следующая гонка — Гран-При США в Остине — пройдёт через неделю.