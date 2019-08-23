Ричарда Хаммонда отправят на необитаемый остров для нового шоу Amazon

В рамках нового шоу Хаммонд и Белечи переживут кораблекрушение и окажутся на необитаемом острове. Там им предстоит использовать все свои навыки выживания и обширный опыт в области инженерии, чтобы буквально с нуля при помощи подручных средств «построить новый мир». Идея, по всей видимости, была почерпнута из «Таинственного острова» Жюля Верна.