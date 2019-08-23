Ричарда Хаммонда отправят на необитаемый остров для нового шоу Amazon

В рамках нового шоу Хаммонд и Белечи переживут кораблекрушение и окажутся на необитаемом острове. Там им предстоит использовать все свои навыки выживания и обширный опыт в области инженерии, чтобы буквально с нуля при помощи подручных средств «построить новый мир». Идея, по всей видимости, была почерпнута из «Таинственного острова» Жюля Верна.
По словам авторов развлекательной передачи с научно-популярным уклоном, в числе задач Хаммонда и Белечи будет постройка гидроэнергетического водяного колеса и неких «прыгающих» автомобилей. Название шоу держится в секрете, как и дата выхода первого эпизода.
Ранее стало известно о запуске автомобильного шоу от Netflix, которое станет ответом на амазоновский Grand Tour. Продюсером передачи выступила Шарлиз Терон, которая, разумеется, не раз появится в кадре.