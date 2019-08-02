С дороги, Кларксон! Netflix запускает собственное автошоу

Съемки проходили в бизнес-парке Eastman в Рочестере, штат Нью-Йорк. Квартал превратили в своеобразный трек с разнообразными препятствиями, включающими гигантские железные конструкции. В трейлере промелькнули и автомобили, на которых предстоит выступать соперникам: Ford Mustang, Mazda RX-7, Chevrolet Camaro, Nissan 350Z и S13 Silvia, а также тюнингованный Datsun 240Z, Lamborghini Huracan, Chevrolet Corvette и Dodge Charger.
Видео: Netflix
Авторы Hyperdrive описывают происходящее следующим образом: «элитные уличные гонщики со всего мира покажут на что способны за рулем прокачанных автомобилей на самой большой и жестокой автотрассе с препятствиями». Они также сравнивают новое шоу с другой американской передачей American Ninja Warrior для гонщиков.
Исполнительным продюсером Hyperdrive выступила голливудская актриса Шарлиз Терон. Она известна в том числе по роли главной злодейки в восьмой части экшен-франшизы «Форсаж». Помимо Терон в фильме снимались Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэтхэм, Мишель Родригес и Скотт Иствуд. Не исключено, что кто-нибудь из этих актеров появится и в Hyperdrive.
Судя по трейлеру, новое автошоу вполне может составить конкуренцию популярному Grand Tour от экс-ведущих Top Gear, Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя, которое выходит на Amazon Prime.