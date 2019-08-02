С дороги, Кларксон! Netflix запускает собственное автошоу

Исполнительным продюсером Hyperdrive выступила голливудская актриса Шарлиз Терон. Она известна в том числе по роли главной злодейки в восьмой части экшен-франшизы «Форсаж». Помимо Терон в фильме снимались Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэтхэм, Мишель Родригес и Скотт Иствуд. Не исключено, что кто-нибудь из этих актеров появится и в Hyperdrive.

Судя по трейлеру, новое автошоу вполне может составить конкуренцию популярному Grand Tour от экс-ведущих Top Gear, Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя, которое выходит на Amazon Prime.