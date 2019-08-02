Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:20

С дороги, Кларксон! Netflix запускает собственное автошоу

В Сети появился первый трейлер передачи Hyperdrive от Шарлиз Терон

© Netflix
Стриминговый сервис Netflix показал, каким будет новое автомобильное реалити-шоу Hyperdrive («Гипердрайв»): 10 участников должны пройти полосу испытаний, включающую езду на редких автомобилях и опасные трюки, чтобы доказать, кто лучший стритрейсер.

Съемки проходили в бизнес-парке Eastman в Рочестере, штат Нью-Йорк. Квартал превратили в своеобразный трек с разнообразными препятствиями, включающими гигантские железные конструкции. В трейлере промелькнули и автомобили, на которых предстоит выступать соперникам: Ford Mustang, Mazda RX-7, Chevrolet Camaro, Nissan 350Z и S13 Silvia, а также тюнингованный Datsun 240Z, Lamborghini Huracan, Chevrolet Corvette и Dodge Charger.

Видео: Netflix

Авторы Hyperdrive описывают происходящее следующим образом: «элитные уличные гонщики со всего мира покажут на что способны за рулем прокачанных автомобилей на самой большой и жестокой автотрассе с препятствиями». Они также сравнивают новое шоу с другой американской передачей American Ninja Warrior для гонщиков.

Вышел первый трейлер мультсериала по мотивам «Форсажа»

Исполнительным продюсером Hyperdrive выступила голливудская актриса Шарлиз Терон. Она известна в том числе по роли главной злодейки в восьмой части экшен-франшизы «Форсаж». Помимо Терон в фильме снимались Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэтхэм, Мишель Родригес и Скотт Иствуд. Не исключено, что кто-нибудь из этих актеров появится и в Hyperdrive.

Судя по трейлеру, новое автошоу вполне может составить конкуренцию популярному Grand Tour от экс-ведущих Top Gear, Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя, которое выходит на Amazon Prime.