Harley-Davidson выпустил электровелосипед и назвал его в честь мотоцикла

Harley-Davidson начала развивать новое для себя направление на фоне роста продаж электрических велосипедов в США. По данным NPD Group, спрос на них увеличивается даже несмотря на пандемию коронавируса: в марте 2020 года продажи взлетели на 84 процента по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в апреле – на 92 процента, а в мае – на 137 процентов.
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Подробностей о первой модели пока мало. Судя по первым снимкам серийного варианта, велосипед оснастили белыми шинами и сиденьем, выполненным в том же стиле, что и у мотоцикла вековой давности. Расположение руля также напоминает о Serial 1.
Продажи новинки стартуют в марте 2021 года.
Как сообщает The Verge, Harley-Davidson намерен выпустить целое семейство электровелосипедов, этим займётся отдельное подразделение внутри компании.