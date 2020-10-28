12:21

Harley-Davidson выпустил электровелосипед и назвал его в честь мотоцикла

У компании появится подразделение, которое займётся разработкой электровелосипедов

Первый электровелосипед Harley-Davidson © serial1.com
Лиза Будрина
Harley-Davidson представил свой первый электровелосипед с дизайном и названием, которые отсылают старейшего мотоциклу Serial 1, выпущенному 1903 году. В компании не приводят технических подробностей о новинке, зато обещают, что модель можно будет купить в 2021 году.

Harley-Davidson начала развивать новое для себя направление на фоне роста продаж электрических велосипедов в США. По данным NPD Group, спрос на них увеличивается даже несмотря на пандемию коронавируса: в марте 2020 года продажи взлетели на 84 процента по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в апреле на 92 процента, а в мае на 137 процентов.

Первый электровелосипед Harley-Davidson

serial1.com

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Подробностей о первой модели пока мало. Судя по первым снимкам серийного варианта, велосипед оснастили белыми шинами и сиденьем, выполненным в том же стиле, что и у мотоцикла вековой давности. Расположение руля также напоминает о Serial 1.

Продажи новинки стартуют в марте 2021 года.

Как сообщает The Verge, Harley-Davidson намерен выпустить целое семейство электровелосипедов, этим займётся отдельное подразделение внутри компании.

Источник: Serial1.com