Harley-Davidson выпустил электровелосипед и назвал его в честь мотоцикла

Harley-Davidson начала развивать новое для себя направление на фоне роста продаж электрических велосипедов в США. По данным NPD Group, спрос на них увеличивается даже несмотря на пандемию коронавируса: в марте 2020 года продажи взлетели на 84 процента по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в апреле – на 92 процента, а в мае – на 137 процентов.