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14:00

Дизельные моторы оказались гораздо вреднее

Двигатели на тяжёлом топливе наносят значительно больше вреда экологии и здоровью людей, чем бензиновые

Новое исследование гласит, что дизельные моторы, соответствующие актуальному стандарту Евро-6, почти в пять раз опаснее бензиновых двигателей.

Исследование, проведённое Международным советом по чистому транспорту по заказу мэрии Парижа, коснулось более чем 180 тысяч автомобилей. Специалисты измерили количество вредных выбросов в выхлопе автомобилей в трёх местах французской столицы и заодно зафиксировали год выпуска и тип мотора. Как выяснилось, даже те дизельные моторы, которые соответствуют актуальному экологическому стандарту Евро-6, существенно вреднее, чем современные бензиновые двигатели того же стандарта. Моторы на тяжёлом топливе выбрасывают в атмосферу в 4,8 раза больше токсичных веществ и всего на 18% чище, чем бензиновые двигатели предыдущего экологического стандарта.

На долю дизельных моторов стандартов Евро-5 и Евро-6 приходится 63% от общего загрязнения атмосферы окислами азота, которые образуются вследствие эксплуатации автомобильного транспорта с двигателями внутреннего сгорания. Насторожил французских экологов и тот факт, что результаты измерений уровня выбросов в реальных условиях отличаются от лабораторных показателей более чем в шесть раз. Вероятнее всего, выбросы оксидов азота резко возрастают в жаркую погоду: при температуре воздухе более 30 градусов в атмосферу выбрасывается на 20-30% больше опасных веществ, чем при уличной температуре от 20 до 30 градусов Цельсия.