Дизельные моторы оказались гораздо вреднее

На долю дизельных моторов стандартов Евро-5 и Евро-6 приходится 63% от общего загрязнения атмосферы окислами азота, которые образуются вследствие эксплуатации автомобильного транспорта с двигателями внутреннего сгорания. Насторожил французских экологов и тот факт, что результаты измерений уровня выбросов в реальных условиях отличаются от лабораторных показателей более чем в шесть раз. Вероятнее всего, выбросы оксидов азота резко возрастают в жаркую погоду: при температуре воздухе более 30 градусов в атмосферу выбрасывается на 20-30% больше опасных веществ, чем при уличной температуре от 20 до 30 градусов Цельсия.