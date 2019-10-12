Электромобили оказались вовсе не так уж безвредны

Пока экологи по всему миру яростно требуют от властей запретить транспорт с традиционными двигателями внутреннего сгорания, а производители автомобилей наперегонки презентуют всё новые и новые модели с электрическими силовыми установками, учёные из Сан-Франциско вдруг выяснили, что проблема с загрязнением окружающей среды заключается отнюдь не только в выхлопных газах. Оказалось, что основным источником загрязнения прибрежных вод являются шины. Продукты их износа составляют почти половину обнаруженных на побережье Тихого океана семи триллионов частиц микропластика, которые попадают туда с поверхности автомобильных дорог вместе с дождевой водой через ливневую канализацию.