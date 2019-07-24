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13:06

Посмотрите на заезд «собакомобиля» из фильма «Тупой и еще тупее» по Петербургу

В ГИБДД признали, что такой тюнинг не противоречит закону

© TROYBAN+ Prank-show
Житель северной столицы завершил работу над репликой «собакомобиля» из фильма «Тупой и еще тупее» и вывел машину на улицы города. Дорожные инспекторы отреагировали на «мохнатый» фургон вполне миролюбиво: они заявили, что если с регистрационными номерами все в порядке, то «собакомобиль» может легально ездить по дорогам общего пользования.

Весь кузов автомобиля покрыт искусственной шерстью, а на месте бампера и радиаторной решетки красуется собачья морда. Именно так выглядела машина, на которой передвигались главные герои комедии братьев Фаррелли «Тупой и еще тупее» 1994 года, роли которых исполняли Джефф Дэниелс и Джим Керри.

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Блогер Роман Притула из Санкт-Петербурга воссоздал «собакомобиль» из киноленты и проехал на нем по главным улицам города. Реакцию прохожих и полиции он снял на видео.

Это далеко не первая реплика «собакомобиля». Например, аналогичную машину на базе фургона Ford 2003 года в 2017 году представил американец Джо Пейс из Канзаса. Он выставил свое творение на продажу за 20 тысяч долларов (более 1,2 миллиона по нынешнему курсу).

Источник: TROYBAN+ Prank-show