Посмотрите на заезд «собакомобиля» из фильма «Тупой и еще тупее» по Петербургу

Житель северной столицы завершил работу над репликой «собакомобиля» из фильма «Тупой и еще тупее» и вывел машину на улицы города. Дорожные инспекторы отреагировали на «мохнатый» фургон вполне миролюбиво: они заявили, что если с регистрационными номерами все в порядке, то «собакомобиль» может легально ездить по дорогам общего пользования.