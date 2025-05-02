Все новинки Haval будут полноприводными, и вот почему

По мнению топ-менеджера Haval, в Китае устойчивы стереотипы о полном приводе: покупатели считают, что такая трансмиссия — синоним тяжелого бездорожья. Однако на самом деле у полноприводных машин огромный потенциал: сейчас такие транспортные средства охватывают всего 5% рынка легковых автомобилей, тогда как в США этот показатель равен 75%, а в Канаде 89%. Впрочем, для экспортных рынков Haval может ещё долго выпускать моноприводные версии.