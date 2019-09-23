Haval разработает новинки вместе с производителем смартфонов Xiaomi

На прошлой неделе Haval показал спецверсию кроссовера F7, которая посвящена 70-летию дружбы России и Китая. Всего выпустили 777 экземпляров и продаваться они будут только на китайском рынке. Одной из отличительных черт новинки являются шильдики с цифрой 70, причем в салоне семерка вышита в цветах российского триколора.