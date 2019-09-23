Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:29

Haval разработает новинки вместе с производителем смартфонов Xiaomi

Компании объявили о сотрудничестве на российском рынке

Китайский автопроизводитель Haval объявил о начале сотрудничества с производителем смартфоном Xiaomi. Компании намерены совместно разрабатывать новые продукты для российского рынка.

Пока что представители обеих компаний не стали раскрывать подробности о планах на ближайшие годы сотрудничества. Известно, что недавно Xiaomi проводила в России конкурс и главный приз победителю доставил лично глава российского отделения компании Юй Мань на кроссовере Haval F7.

«Мы в Xiaomi ценим дружбу и верим в перспективные партнерства. В лице Haval мы нашли хороших друзей, вместе с которыми сможем добиться на российском рынке новых успехов. Мы уже договорились о дальнейших планах, поэтому советуем вам ждать интересных новостей», — сказал глава Xiaomi Юй Мань.

Генеральный директор отделения Haval в России Чэн Сяогуан отметил, что такое партнерство позволит обеим компаниям обмениваться контактами и знаниями, а также постоянно расширять их, чтобы запускать на рынке новые высокотехнологичные продукты.

На прошлой неделе Haval показал спецверсию кроссовера F7, которая посвящена 70-летию дружбы России и Китая. Всего выпустили 777 экземпляров и продаваться они будут только на китайском рынке. Одной из отличительных черт новинки являются шильдики с цифрой 70, причем в салоне семерка вышита в цветах российского триколора.