Haval разработает новинки вместе с производителем смартфонов Xiaomi

Пока что представители обеих компаний не стали раскрывать подробности о планах на ближайшие годы сотрудничества. Известно, что недавно Xiaomi проводила в России конкурс и главный приз победителю доставил лично глава российского отделения компании Юй Мань на кроссовере Haval F7.
«Мы в Xiaomi ценим дружбу и верим в перспективные партнерства. В лице Haval мы нашли хороших друзей, вместе с которыми сможем добиться на российском рынке новых успехов. Мы уже договорились о дальнейших планах, поэтому советуем вам ждать интересных новостей», — сказал глава Xiaomi Юй Мань.
Генеральный директор отделения Haval в России Чэн Сяогуан отметил, что такое партнерство позволит обеим компаниям обмениваться контактами и знаниями, а также постоянно расширять их, чтобы запускать на рынке новые высокотехнологичные продукты.
На прошлой неделе Haval показал спецверсию кроссовера F7, которая посвящена 70-летию дружбы России и Китая. Всего выпустили 777 экземпляров и продаваться они будут только на китайском рынке. Одной из отличительных черт новинки являются шильдики с цифрой 70, причем в салоне семерка вышита в цветах российского триколора.