Брутальный кроссовер Haval DaGou оказался на 40 процентов дешевле RAV4

Хотя формально Haval DaGou является преемником рамной модели H5, технически между вседорожниками нет ничего общего. DaGou (в переводе с китайского «Большая собака») — кроссовер с несущим кузовом, который базируется на платформе с поперечным расположением двигателя, передней подвеской типа McPherson и задней многорычажкой.
По габаритам DaGou — конкурент Haval F7 или Toyota RAV4. Длина угловатого кроссовера Haval — 4620 миллиметров, колёсная база — 2738 миллиметров. Привод пока только передний, но геометрическая проходимость неплохая: клиренс — 200 миллиметров, углы въезда/съезда — 24 и 30 градусов соответственно.
Фото: Haval DaGou
На старте продаж Haval DaGou оснастят безальтернативным бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 169 лошадиных сил (285 Нм) и 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Позже гамма пополнится новой «турбочетвёркой» 2.0 4N20 мощностью до 245 сил и 9-скоростным «роботом»; тогда же кроссовер можно будет укомплектовать полноприводной трансмиссией с муфтой подключений задней оси и блокировками межосевого и заднего дифференциала.
Базовый Haval DaGou обойдётся в 125 тысяч юаней (1,38 миллиона рублей), за богато оснащённую версию придётся выложить 140 тысяч юаней (1,54 миллиона рублей). Для сравнения знакомый россиянам Haval F7 после рестайлинга стоит в Китае от 112 до 152 тысяч юаней (от 1,23 до 1,67 миллиона рублей).
Если Haval решится на локализацию производства DaGou на заводе в Тульской области, то брутальный кроссовер окажется немногим дороже семейства F7/F7x. Впрочем, у нас модель наверняка получит менее экзотичное имя и другую линейку силовых агрегатов.