Брутальный кроссовер Haval DaGou оказался на 40 процентов дешевле RAV4

Хотя формально Haval DaGou является преемником рамной модели H5, технически между вседорожниками нет ничего общего. DaGou (в переводе с китайского «Большая собака») — кроссовер с несущим кузовом, который базируется на платформе с поперечным расположением двигателя, передней подвеской типа McPherson и задней многорычажкой.

По габаритам DaGou — конкурент Haval F7 или Toyota RAV4. Длина угловатого кроссовера Haval — 4620 миллиметров, колёсная база — 2738 миллиметров. Привод пока только передний, но геометрическая проходимость неплохая: клиренс — 200 миллиметров, углы въезда/съезда — 24 и 30 градусов соответственно.