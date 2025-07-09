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Опубликовано 09 июля 2025, 17:46
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Обновленный Haval Dargo: первые официальные изображения

До китайской премьеры осталось чуть больше недели
Haval слегка обновил кроссовер Dargo. Haval Big Dog, он же Dargo, пережил очередной легкий рестайлинг к следующему модельному году. Кроссовер готовят к премьере в Китае, которая состоится 17 июля. Изменений по части техники не предвидится, и, судя по официальным тизерам, изменения во внешности тоже будут минимальными. А вот салон подвергнут серьезному осовремениванию.
Haval Dargo
Haval Dargo
© Haval
Мария Руцкая
Мария Руцкая

От актуального Haval Dargo обновленный отличится новой решеткой радиатора прямоугольной формы. Наполнение тоже другое — вместо ламелей это прямоугольные элементы, в один из которых вписан логотип марки.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Haval Dargo

© Haval

Задние фонари «срослись», крупная надпись Haval исчезла. Ранее «Китайские автомобили» опубликовали снимок с аббревиатурой GWM (Great Wall Motor), но корма на нем выглядела иначе.

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Салон существенно переработан. Вместо встроенного экрана установят отдельный — большей диагонали. Лаконичнее станет центральный тоннель, лишенный селектора трансмиссии. Руль тоже заменят на новый, с двумя спицами. Зато останутся вертикальные воздуховоды и ручка с правой стороны торпедо.

В гамме Dargo останутся те же турбомоторы 1.5 и 2.0, выдающие 184 и 238 лошадиных сил соответственно. Первый работает в связке с семидиапазонным «роботом», второй — с девятидиапазонным. В России, напомним, Dargo собирают под Тулой и оснащают безальтернативным агрегатом объемом два литра на 192 силы. Стоимость стартует с 3 149 000 рублей без скидок.

Помимо Тулы, Haval для России собирают и в Калуге. Там к полному циклу готовится производство кроссовера М6. В июне на экс-заводе «ПСМА Рус» заработал в тестовом режиме цех окраски кузовов: идет процесс отладки траекторий роботов.

Источник:Autohome
Автор:Мария Руцкая
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#Haval
#Dargo
#Китай
#Great Wall
#Кроссоверы