Обновленный Haval Dargo: первые официальные изображения

До китайской премьеры осталось чуть больше недели

Haval слегка обновил кроссовер Dargo. Haval Big Dog, он же Dargo, пережил очередной легкий рестайлинг к следующему модельному году. Кроссовер готовят к премьере в Китае, которая состоится 17 июля. Изменений по части техники не предвидится, и, судя по официальным тизерам, изменения во внешности тоже будут минимальными. А вот салон подвергнут серьезному осовремениванию.