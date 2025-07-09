Обновленный Haval Dargo: первые официальные изображения

Обновленный Haval Dargo: первые официальные изображенияДо китайской премьеры осталось чуть больше недели
От актуального Haval Dargo обновленный отличится новой решеткой радиатора прямоугольной формы. Наполнение тоже другое — вместо ламелей это прямоугольные элементы, в один из которых вписан логотип марки.
я выбрал вместо рекламы.
Задние фонари «срослись», крупная надпись Haval исчезла. Ранее «Китайские автомобили» опубликовали снимок с аббревиатурой GWM (Great Wall Motor), но корма на нем выглядела иначе.
Салон существенно переработан. Вместо встроенного экрана установят отдельный — большей диагонали. Лаконичнее станет центральный тоннель, лишенный селектора трансмиссии. Руль тоже заменят на новый, с двумя спицами. Зато останутся вертикальные воздуховоды и ручка с правой стороны торпедо.
В гамме Dargo останутся те же турбомоторы 1.5 и 2.0, выдающие 184 и 238 лошадиных сил соответственно. Первый работает в связке с семидиапазонным «роботом», второй — с девятидиапазонным. В России, напомним, Dargo собирают под Тулой и оснащают безальтернативным агрегатом объемом два литра на 192 силы. Стоимость стартует с 3 149 000 рублей без скидок.
Помимо Тулы, Haval для России собирают и в Калуге. Там к полному циклу готовится производство кроссовера М6. В июне на экс-заводе «ПСМА Рус» заработал в тестовом режиме цех окраски кузовов: идет процесс отладки траекторий роботов.