Haval полностью рассекретил обновленный Dargo

Снаружи обновленную «Большую собаку» можно узнать по прямоугольной решетке радиатора с новым рисунком. Как отмечают «Китайские автомобили», он был вдохновлен кирпичами Великой китайской стены.

Фары остались нетронутыми, но обещана увеличенная на 20 процентов яркость, а под П-образными фонарями теперь расположена аббревиатура GWM (Great Wall Motor). Для экстерьера заготовлены пять цветов — синий Misty Blue, зеленый Moss Rock Green, серый Meteorite Gray, белый Moon White и черный Black.