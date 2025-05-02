Новости
Опубликовано 02 мая 2025, 11:11
1 мин.

Генпрокуратура России стала закупать стильные кроссоверы Haval

Для государства выбрали необычный автомобиль из линейки GWM
Фотофакт: Генпрокуратура России закупила брутальные Haval. По собственной информации «Мотора» в автопарке надзорного ведомства появились стильные Haval H3 тульской сборки. Речь идёт о машинах 2024 года выпуска в небогатых комплектациях с передним приводом. Сейчас такие «тройки» стоят от 2,4 миллиона рублей с учётом прямой скидки. В гараже Генпрокуратуры китайские новинки постепенно замещают отслужившие своё Ford Focus начала 2010-х.
Генпрокуратура России стала закупать стильные кроссоверы Haval
© «Мотор.ру»
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»
Читайте на тему:
Haval H3

Haval H3 — нетипичный участник государственных закупок. Самым популярным автомобилем для властей стал кроссовер F7 прошлого поколения: такие машины приобрели практически для всех спецслужб, а наиболее массовой стала закупка для ДПС ГИБДД. Также спросом пользуется Jolion — бестселлер среди иномарок на «санкционном» рынке. Встречались закупки Dargo и M6, но о больших партиях говорить не приходится.

Генпрокуратура России стала закупать стильные кроссоверы Haval

© «Мотор.ру»

Другой российско-китайский кроссовер из новинок Генпрокуратуры — «Москвич 3». Региональные и столичные управления получили и бензиновые, и электрические версии. «Батарейные» варианты сосредоточены в Москве. Несмотря на поддержку властей, продажи автомобилей «Москвич» стагнируют: за первый квартал дилеры реализовали всего 3,4 тысячи кроссоверов и лифтбеков.

Читайте на тему:
Российский блогер разобрал новейший Haval H9 и сравнил его с Toyota

В 2025 году на конвейер «Москвича» встанет флагманский кроссовер с индексом «8»: его ждут в продаже до конца мая. Также расширилась линейка Haval тульской сборки: на заводе стали собирать F7x второго поколения и новый H7.

Автор:Редакция «Мотора»
Теги:
#Haval
#H3
#Россия