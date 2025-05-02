Генпрокуратура России стала закупать стильные кроссоверы Haval

Haval H3 — нетипичный участник государственных закупок. Самым популярным автомобилем для властей стал кроссовер F7 прошлого поколения: такие машины приобрели практически для всех спецслужб, а наиболее массовой стала закупка для ДПС ГИБДД. Также спросом пользуется Jolion — бестселлер среди иномарок на «санкционном» рынке. Встречались закупки Dargo и M6, но о больших партиях говорить не приходится.