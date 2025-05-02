Генпрокуратура России стала закупать стильные кроссоверы Haval

Генпрокуратура России стала закупать стильные кроссоверы HavalДля государства выбрали необычный автомобиль из линейки GWM
Haval H3 — нетипичный участник государственных закупок. Самым популярным автомобилем для властей стал кроссовер F7 прошлого поколения: такие машины приобрели практически для всех спецслужб, а наиболее массовой стала закупка для ДПС ГИБДД. Также спросом пользуется Jolion — бестселлер среди иномарок на «санкционном» рынке. Встречались закупки Dargo и M6, но о больших партиях говорить не приходится.
Другой российско-китайский кроссовер из новинок Генпрокуратуры — «Москвич 3». Региональные и столичные управления получили и бензиновые, и электрические версии. «Батарейные» варианты сосредоточены в Москве. Несмотря на поддержку властей, продажи автомобилей «Москвич» стагнируют: за первый квартал дилеры реализовали всего 3,4 тысячи кроссоверов и лифтбеков.
В 2025 году на конвейер «Москвича» встанет флагманский кроссовер с индексом «8»: его ждут в продаже до конца мая. Также расширилась линейка Haval тульской сборки: на заводе стали собирать F7x второго поколения и новый H7.