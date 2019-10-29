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20:28

Great Wall Hover еще раз попробует вернуться в Россию под новым именем

В этот раз кроссовер привезут под маркой Haval

Китайский автопроизводитель Haval привезет в Россию рамный внедорожник H5, который является копией соотечественника Great Wall Hover, покинувшего российский рынок в 2015 году.

По данным источника «Мотора», сборку внедорожника на заводе Haval под Тулой наладят уже в первом квартале следующего 2020 года. Выпускать модель будут на одной линии со «старшим» H9. На данный момент компания занимается поставками необходимого оборудования из Китая.

Great Wall Hover

При этом производство внедорожника H9 уже стартовало — как пишут «Китайские автомобили», их начали собирать 28 октября, и в ближайшее время дилеры получат первые партии. Как изменится стоимость H9 пока неизвестно — сейчас за бензиновую версию с двухлитровым мотором, полным приводом и восьмидиапазонным автоматом придется отдать 2 602 000 рубля, аналогичная дизельная модификация обойдется в 2 673 300 рублей.

Модель Great Wall Hover, которая лежит в основе грядущей новинки, появилась на отечественном рынке в 2005 году и продержалась ровно 10 лет. После этого марка предприняла первую попытку вернуть внедорожник в Россию в 2017 году под именем DW Hower, однако тогда продажи не показали ожидаемого результата.

А вот второе возвращение под именем Haval может стать успешным — летом компании удалось стать самым популярным китайским брендом в России. По продажам в июле марка обогнала даже Geely, продав 1 180 автомобилей против 790 реализованных конкурентом экземпляров.