Great Wall Hover еще раз попробует вернуться в Россию под новым именем

Модель Great Wall Hover, которая лежит в основе грядущей новинки, появилась на отечественном рынке в 2005 году и продержалась ровно 10 лет. После этого марка предприняла первую попытку вернуть внедорожник в Россию в 2017 году под именем DW Hower, однако тогда продажи не показали ожидаемого результата.

А вот второе возвращение под именем Haval может стать успешным — летом компании удалось стать самым популярным китайским брендом в России. По продажам в июле марка обогнала даже Geely, продав 1 180 автомобилей против 790 реализованных конкурентом экземпляров.