24 марта, 13:57

Haval обновил кроссовер H6 второго поколения

В Китае уже продается H6 третьего поколения, однако рестайлингу подвергли предыдущую генерацию модели

Обновленный Haval H6 второго поколения © autohome.com.cn
Лиза Будрина
Кроссовер Haval H6 в настоящее время производится и продается в Китае сразу в трех поколениях — первого (образца 2011 года), второго (2017 год) и третьего (2020 год). Очередная плановая модернизация затронула модель второго поколения: старый кроссовер осовременили снаружи и внутри.

H6 обзавелся модной задней оптикой со светящейся полосой, соединяющей фонари, новыми бамперами и обновленной радиаторной решеткой, которая теперь визуально объединена с фарами. Причем китайцам предложат два варианта оформления решетки радиатора: простым комплектациям положен «гриль» с горизонтальными ламелями, а топовым — с крупноячеистым узором. За доплату доступен пакет GT с черными элементами декора.

autohome.com.cn

В салоне изменилось положение экрана мультимедийной системы: 12,3-дюймовый сенсорный дисплей теперь возвышается над передней панелью. На центральном тоннеле появился джойстик управления коробкой передач, там же расположена и кнопка запуска двигателя.

В самых дорогих комплектациях H6 оснащается виртуальной комбинацией приборов на дисплее диагональю 12 дюймов, а список доступных опций пополнился адаптивным круиз-контролем с функцией удержания автомобиля в полосе движения.

autohome.com.cn

В Китае Haval H6 второго поколения доступен с полуторалитровым бензиновым мотором на 150 лошадиных сил, 169-сильным агрегатом того же объема и двигателем 2.0 литра мощностью 218 сил. Все они сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и передним приводом.

Обновленный H6 второго поколения стоит от 98,9 тысячи юаней (примерно 1,13 миллиона рублей по нынешнему курсу). Для сравнения, за кроссовер третьей генерации, которая появилась на рынке в прошлом году, просят минимум 117 тысяч юаней (1,36 миллиона рублей).

Haval H6 продавался и в России, пока модель не вывели с рынка летом 2020 года. В 2019 году на долю H6 пришлось 52 процента от общего объема продаж Haval в России, а всего с 2015 года покупателей нашли почти 12 тысяч таких кроссоверов. По неофициальным данным, Haval может привезти в Россию модель третьего поколения.

Источник: autohome.com.cn