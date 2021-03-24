Haval обновил кроссовер H6 второго поколения

H6 обзавелся модной задней оптикой со светящейся полосой, соединяющей фонари, новыми бамперами и обновленной радиаторной решеткой, которая теперь визуально объединена с фарами. Причем китайцам предложат два варианта оформления решетки радиатора: простым комплектациям положен «гриль» с горизонтальными ламелями, а топовым — с крупноячеистым узором. За доплату доступен пакет GT с черными элементами декора.
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В салоне изменилось положение экрана мультимедийной системы: 12,3-дюймовый сенсорный дисплей теперь возвышается над передней панелью. На центральном тоннеле появился джойстик управления коробкой передач, там же расположена и кнопка запуска двигателя.
В самых дорогих комплектациях H6 оснащается виртуальной комбинацией приборов на дисплее диагональю 12 дюймов, а список доступных опций пополнился адаптивным круиз-контролем с функцией удержания автомобиля в полосе движения.
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В Китае Haval H6 второго поколения доступен с полуторалитровым бензиновым мотором на 150 лошадиных сил, 169-сильным агрегатом того же объема и двигателем 2.0 литра мощностью 218 сил. Все они сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и передним приводом.
Обновленный H6 второго поколения стоит от 98,9 тысячи юаней (примерно 1,13 миллиона рублей по нынешнему курсу). Для сравнения, за кроссовер третьей генерации, которая появилась на рынке в прошлом году, просят минимум 117 тысяч юаней (1,36 миллиона рублей).
Haval H6 продавался и в России, пока модель не вывели с рынка летом 2020 года. В 2019 году на долю H6 пришлось 52 процента от общего объема продаж Haval в России, а всего с 2015 года покупателей нашли почти 12 тысяч таких кроссоверов. По неофициальным данным, Haval может привезти в Россию модель третьего поколения.