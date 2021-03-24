Haval обновил кроссовер H6 второго поколения

В салоне изменилось положение экрана мультимедийной системы: 12,3-дюймовый сенсорный дисплей теперь возвышается над передней панелью. На центральном тоннеле появился джойстик управления коробкой передач, там же расположена и кнопка запуска двигателя.

В самых дорогих комплектациях H6 оснащается виртуальной комбинацией приборов на дисплее диагональю 12 дюймов, а список доступных опций пополнился адаптивным круиз-контролем с функцией удержания автомобиля в полосе движения.