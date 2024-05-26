Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Новости
Опубликовано 26 мая 2024, 22:44
1 мин.

Босс Great Wall ответил, почему обвалились продажи Haval H6

Модель остается бестселлером GWM, однако спрос сильно просел
Босс Great Wall ответил, почему обвалились продажи Haval H6. Руководитель концерна Вэй Цзяньцзюнь провёл прямую трансляцию из-за руля кроссовера нового поколения и прокомментировал обвал продаж уходящей «шестёрки». На протяжении 103 месяцев кроссовер был абсолютным бестселлером сегмента SUV в Китае, но в последние годы объёмы продаж падают. По мнению топ-менеджера Great Wall, всё дело «в беспорядочной и злонамеренной конкуренции».
Босс Great Wall ответил, почему обвалились продажи Haval H6
© Autohome.com.cn
Сергей Ильин

Вэй Цзяньцзюнь подчеркнул, что его не беспокоит потеря лидерства Haval H6 в рейтинге продаж. Топ-менеджер дал понять, что Great Wall Motors не станет участвовать в «ценовых войнах», а текущий уровень спроса оправдывает ожидания. Вэй Цзяньцзюнь назвал Haval H6 «самой славной моделью в истории концерна» и анонсировал дальнейшее развитие линейки за счёт заряжаемых гибридов Hi4-T.

Читайте на тему:
Как собирают моторы Haval в РФ
Видео: новый Haval H6
Видео: новый кроссовер Haval удивил результатами краш-тестов

Haval H6 возглавлял рейтинг кроссоверов на рынке КНР на протяжении почти девяти лет, а лучшим результатом остаётся декабрь 2016 года: тогда за месяц было продано 80,5 тысячи машин! На этом фоне итоги первого квартала 2024 года скромные: за три месяца удалось реализовать 47,5 тысячи Haval H6. По продажам в сегменте SUV модель уступает Tesla Model Y, BYD Song Plus, Changan CS75 Plus, AITO M7 и BYD Song Pro.

Также Вэй Цзяньцзюнь подтвердил, что у рамного внедорожника Tank 300 появится дизельная версия, а будущее Great Wall Motors связано с заряжаемыми PHEV- и безрозеточными HEV-гибридами. Топ-менеджер похвастался выдающимися продажами на экспортных рынках: план на 2024 год — полмиллиона единиц, а по итогам четырёх месяцев рост поставок за рубеж составляет 75%.

Источник:Autohome.com.cn
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Haval
#Кроссоверы
#Новинки