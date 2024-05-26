Босс Great Wall ответил, почему обвалились продажи Haval H6

Haval H6 возглавлял рейтинг кроссоверов на рынке КНР на протяжении почти девяти лет, а лучшим результатом остаётся декабрь 2016 года: тогда за месяц было продано 80,5 тысячи машин! На этом фоне итоги первого квартала 2024 года скромные: за три месяца удалось реализовать 47,5 тысячи Haval H6. По продажам в сегменте SUV модель уступает Tesla Model Y, BYD Song Plus, Changan CS75 Plus, AITO M7 и BYD Song Pro.