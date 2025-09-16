В Китае начались продажи нового Haval H7. Сколько он стоит

Снаружи новую версию H7/Big Dog Plus можно узнать по измененной решетке радиатора с крупной надписью Haval. Сзади же логотипа Haval больше нет — его сменили буквы GWM. Также кроссовер получил колесные диски с новым дизайном. Габариты остались неизменными: 4705 миллиметров в длину, 1908 в ширину и 1780 в высоту при 2810-миллиметровой колесной базе. Угол въезда — 24°, съезда — 30°, а максимальная глубина преодолеваемого брода равна 560 миллиметрам.