Китайского конкурента Land Cruiser Prado будут собирать в Туле

После получения нового ОТТС у внедорожника H9 есть два действующих сертификата в базе Росстандарта: первый позволяет импортировать внедорожники из Поднебесной и действует до 13 декабря 2019 года, второй документ разрешает производить Haval H9 в индустриальном парке Узловая в Тульской области (по соседству с кроссовером Haval F7) и продавать автомобили в России и других странах Таможенного союза.