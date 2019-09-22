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19:59

Китайского конкурента Land Cruiser Prado будут собирать в Туле

Рамный внедорожник Haval H9 прошёл сертификацию для российской сборки

© Haval
Китайский среднеразмерный внедорожник Haval H9 получил новый сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Документ позволяет производителю продавать в России автомобили, собранные на заводе Haval в Тульской области. Изменений в оснащении и технике не предвидится, однако локализация поможет снизить цену на модель.

После получения нового ОТТС у внедорожника H9 есть два действующих сертификата в базе Росстандарта: первый позволяет импортировать внедорожники из Поднебесной и действует до 13 декабря 2019 года, второй документ разрешает производить Haval H9 в индустриальном парке Узловая в Тульской области (по соседству с кроссовером Haval F7) и продавать автомобили в России и других странах Таможенного союза.

Локализация не приведёт к изменению линейки: россиянам как и прежде будут доступны внедорожники с 2,0-литровыми наддувными моторами — бензиновый агрегат выдаёт 245 лошадиных сил, дизельный — 190 лошадиных сил. Оба двигателя сочетаются только с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF и полным приводом.

Несмотря на то, что месяц назад Haval обновил модель H9 для рынка Китая, российским потребителям по-прежнему будут продавать дорестайлинговые машины. Зато локализация производства может способствовать удешевлению внедорожника. Сегодня цены на Haval H9 лежат в диапазоне от 2 миллионов 532 тысяч рублей до 2 миллионов 712 тысяч рублей.