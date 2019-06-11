Haval F7: тест российского кроссовера китайской марки

В эту поездку я запасся рулеткой и здоровым запасом сарказма — и то и другое не помешает, если имеешь дело с продукцией китайского автопрома. Правда, рулетку я забыл дома, а сарказм не пригодился — машина оказалась гораздо лучше ожиданий.

Не буду нахваливать внешность — сделать приличный дизайн куда дешевле и проще, чем качественную техническую «начинку». Каждый начинающий автопромышленник из Китая знает, что для этого достаточно за денежку малую нанять одно из итальянских дизайн-ателье.

Впрочем, дизайн Хавала (или Хавейла, как говорят в российском представительстве бренда) — плод работы собственной дизайн-студии. К чести дизайнеров, им удалось создать узнаваемое лицо бренда: очевидно, стадия копирования зарубежных аналогов уже пройдена. Студию до недавнего времени возглавлял бывший шеф-дизайнер BMW, бельгиец Пьер Леклерк, и кроссовер F7 — одна из последних его работ: в прошлом году его сменил англичанин Фил Симмонс из Land Rover.

Главными конкурентами своего кроссовера китайцы считают Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5. Но по размерам колесной базы машина хоть немного, но крупнее их всех.