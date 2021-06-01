Посмотрите, как Haval Jolion чуть не рухнул с конвейера российского завода

Прием заказов на Jolion открыли в середине мая этого года. Новинка, построенная на новой модульной платформе L.E.M.O.N, пришла на смену H2: она стала самой доступной моделью Haval и самым компактный кроссовером в линейке китайской марки. Цены стартуют с отметки 1 189 000 рублей.

Jolion комплектуется безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра. В модификации с передним приводом агрегат развивает 143 лошадиные силы, а в полноприводном варианте — 150 сил. Для кроссовера с передним приводом трансмиссию можно выбрать: это либо шестиступенчатая «механика», либо семидиапазонная роботизированная коробка DCT. Полноприводному Jolion положен только «робот».