Посмотрите, как Haval Jolion чуть не рухнул с конвейера российского завода

Один из Jolion, который двигался по верхнему уровню автоматизированной конвейерной линии, по неизвестной причине едва не упал вниз на пол цеха. Судя по снимку, под зависшей в воздухе машиной собралась группа сотрудников предприятия. Издание предполагает, что все работы были на некоторое время приостановлены.
Прием заказов на Jolion открыли в середине мая этого года. Новинка, построенная на новой модульной платформе L.E.M.O.N, пришла на смену H2: она стала самой доступной моделью Haval и самым компактный кроссовером в линейке китайской марки. Цены стартуют с отметки 1 189 000 рублей.
Jolion комплектуется безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра. В модификации с передним приводом агрегат развивает 143 лошадиные силы, а в полноприводном варианте — 150 сил. Для кроссовера с передним приводом трансмиссию можно выбрать: это либо шестиступенчатая «механика», либо семидиапазонная роботизированная коробка DCT. Полноприводному Jolion положен только «робот».
Jolion стал первой «подключенной» моделью Haval в России: некоторыми функциями автомобиля можно управлять со смартфона через мобильное приложение. В частности, в приложении можно удаленно блокировать и разблокировать двери и окна, включать подогрев кресел и запускать двигатель, а также следить за уровнем топлива и давлением в шинах.