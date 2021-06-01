13:55

Посмотрите, как Haval Jolion чуть не рухнул с конвейера российского завода

Инцидент произошел на тульском предприятии китайской марки

Haval Jolion на заводе в Тульской области © Китайские автомобили
Лиза Будрина
Кроссовер Haval Jolion, который лишь недавно встал на конвейер тульского завода, чуть не упал с конвейера. Фотографию автомобиля, который почти на треть свесился с линии и повис в воздухе в нескольких метрах над землей, опубликовал портал «Китайские автомобили».

Один из Jolion, который двигался по верхнему уровню автоматизированной конвейерной линии, по неизвестной причине едва не упал вниз на пол цеха. Судя по снимку, под зависшей в воздухе машиной собралась группа сотрудников предприятия. Издание предполагает, что все работы были на некоторое время приостановлены.

Прием заказов на Jolion открыли в середине мая этого года. Новинка, построенная на новой модульной платформе L.E.M.O.N, пришла на смену H2: она стала самой доступной моделью Haval и самым компактный кроссовером в линейке китайской марки. Цены стартуют с отметки 1 189 000 рублей.

Jolion комплектуется безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра. В модификации с передним приводом агрегат развивает 143 лошадиные силы, а в полноприводном варианте — 150 сил. Для кроссовера с передним приводом трансмиссию можно выбрать: это либо шестиступенчатая «механика», либо семидиапазонная роботизированная коробка DCT. Полноприводному Jolion положен только «робот».

Jolion стал первой «подключенной» моделью Haval в России: некоторыми функциями автомобиля можно управлять со смартфона через мобильное приложение. В частности, в приложении можно удаленно блокировать и разблокировать двери и окна, включать подогрев кресел и запускать двигатель, а также следить за уровнем топлива и давлением в шинах.

Источник: Китайские автомобили