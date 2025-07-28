Плюс сварка и окраска: в России запустили производство Haval M6 по полному циклу

Под М6 на бывшем «ПСМА Рус» реорганизовали около 2800 квадратных метров сварочного цеха. Адаптировали более половины оборудования, включая 15 роботов и более 40 сварочных клещей. Установили около 30 новых сварочных кондукторов и двух роботов большой грузоподъемности — они могут поднимать вес до 700 килограммов.

В цехе покраски модернизировали ванны катафореза, увеличив количество анодов почти вдвое. Также смонтировали новую камеру воскования для антикоррозионной обработки внутренних полостей. Поставщик грунта, красок, лака, герметика и мастик тоже новый.