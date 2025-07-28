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Опубликовано 28 июля 2025, 18:17
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Плюс сварка и окраска: в России запустили производство Haval M6 по полному циклу

Первый такой кроссовер собирали по полному циклу в начале июля
Haval M6 теперь собирают в России по полному циклу. На бывшем российском заводе «ПСМА Рус» в Калужской области запустили полноценное производство кроссоверов M6 китайского Haval: теперь в нему участвуют и цехи сварки и покраски. Для этого оба цеха были модернизированы, а также под новый продукт адаптировали стандарты контроля качества. Производство M6 по полному циклу удалось запустить спустя пять месяцев после старта «отверточной» сборки.
Плюс сварка и окраска: в России запустили производство Haval M6 по полному циклу
© Автомобильные технологии
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Под М6 на бывшем «ПСМА Рус» реорганизовали около 2800 квадратных метров сварочного цеха. Адаптировали более половины оборудования, включая 15 роботов и более 40 сварочных клещей. Установили около 30 новых сварочных кондукторов и двух роботов большой грузоподъемности — они могут поднимать вес до 700 килограммов.

В цехе покраски модернизировали ванны катафореза, увеличив количество анодов почти вдвое. Также смонтировали новую камеру воскования для антикоррозионной обработки внутренних полостей. Поставщик грунта, красок, лака, герметика и мастик тоже новый.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© Автомобильные технологии

Были заново настроены конвейерные системы: манипуляторы, пост «свадьбы» (так называют стыковку шасси и двигателя с кузовом), линия сборки задней балки. Внедрены стандарты контроля качества готового автомобиля.

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Haval M6 россиянам предлагают с полуторалитровым мотором мощностью 143 лошадиные силы (202 Нм крутящего момента), шестиступенчатой «механикой» и семидиапазонным «роботом». Привод передний. M6 — второй по дешевизне кроссовер Haval в России после Jolion, цена модели 2024 года выпуска стартует с 1 979 000 рублей, а 2025-го — с 1 999 000.

Ранее сообщалось, что Haval на каждом автомобиле, собранном в России, зарабатывает 4–5 тысяч долларов. Это примерно 20-25 процентов от рекомендованной розничной цены. Помимо калужского «ПСМА Рус», производством занимается «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области.

Источник:Автомобильные технологии
Автор:Мария Руцкая
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#Автопром
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