Плюс сварка и окраска: в России запустили производство Haval M6 по полному циклу

Плюс сварка и окраска: в России запустили производство Haval M6 по полному циклуПервый такой кроссовер собирали по полному циклу в начале июля
Под М6 на бывшем «ПСМА Рус» реорганизовали около 2800 квадратных метров сварочного цеха. Адаптировали более половины оборудования, включая 15 роботов и более 40 сварочных клещей. Установили около 30 новых сварочных кондукторов и двух роботов большой грузоподъемности — они могут поднимать вес до 700 килограммов.
В цехе покраски модернизировали ванны катафореза, увеличив количество анодов почти вдвое. Также смонтировали новую камеру воскования для антикоррозионной обработки внутренних полостей. Поставщик грунта, красок, лака, герметика и мастик тоже новый.
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Были заново настроены конвейерные системы: манипуляторы, пост «свадьбы» (так называют стыковку шасси и двигателя с кузовом), линия сборки задней балки. Внедрены стандарты контроля качества готового автомобиля.
Haval M6 россиянам предлагают с полуторалитровым мотором мощностью 143 лошадиные силы (202 Нм крутящего момента), шестиступенчатой «механикой» и семидиапазонным «роботом». Привод передний. M6 — второй по дешевизне кроссовер Haval в России после Jolion, цена модели 2024 года выпуска стартует с 1 979 000 рублей, а 2025-го — с 1 999 000.
Ранее сообщалось, что Haval на каждом автомобиле, собранном в России, зарабатывает 4–5 тысяч долларов. Это примерно 20-25 процентов от рекомендованной розничной цены. Помимо калужского «ПСМА Рус», производством занимается «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области.