Опубликовано 25 марта 2026, 16:401 мин.
Haval обновил российскую версию бюджетного кроссовера M6
В России стартуют продажи обновлённого кроссовера Haval M6. Сборкой модели занимается калужский завод «Автомобильные технологии» по полному циклу, включая сварку, окраску и сборку кузова. Модель прошла адаптацию под российские условия эксплуатации: основные элементы кузова обработаны специальным антикоррозийным покрытием, а пластиковые накладки выдерживают агрессивное внешнее воздействие.
Решётка радиатора теперь имеет глянцевую отделку чёрного цвета. Диагональ экрана мультимедийной системы была увеличена (с 10,25 до 12,3 дюйма) и получила улучшенное разрешение.
Камера заднего вида получила изображение высокого разрешения и динамические линии разметки вместо статических. Среди новых элементов комфорта — футляр для очков и обогрев руля.
Кроме того, к уже имевшимся фронтальным подушкам безопасности водителя и переднего пассажира отныне добавлены передние боковые эирбэги.
Ещё одно новшество — телематические сервисы дистанционного доступа, которые позволяют владельцу удаленно управлять некоторыми функциями при помощи смартфона.