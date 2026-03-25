Опубликовано 25 марта 2026, 16:40
Haval обновил российскую версию бюджетного кроссовера M6

В России стартуют продажи обновлённого кроссовера Haval M6. Сборкой модели занимается калужский завод «Автомобильные технологии» по полному циклу, включая сварку, окраску и сборку кузова. Модель прошла адаптацию под российские условия эксплуатации: основные элементы кузова обработаны специальным антикоррозийным покрытием, а пластиковые накладки выдерживают агрессивное внешнее воздействие.
Haval M6
© Haval
Алексей Кованов
Решётка радиатора теперь имеет глянцевую отделку чёрного цвета. Диагональ экрана мультимедийной системы была увеличена (с 10,25 до 12,3 дюйма) и получила улучшенное разрешение.

Камера заднего вида получила изображение высокого разрешения и динамические линии разметки вместо статических. Среди новых элементов комфорта — футляр для очков и обогрев руля.

Кроме того, к уже имевшимся фронтальным подушкам безопасности водителя и переднего пассажира отныне добавлены передние боковые эирбэги.

Ещё одно новшество — телематические сервисы дистанционного доступа, которые позволяют владельцу удаленно управлять некоторыми функциями при помощи смартфона.

