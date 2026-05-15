Haval объявил старт продаж обновленного F7 в России

Кроссовер получил обновлённые двигатели (150 и 200 л.с.), новую 7-ступенчатую роботизированную КПП с двойным «мокрым» сцеплением, а также улучшенную эргономику салона: более толстый руль, отдельную клавишу электростояночного тормоза, беспроводную зарядку для телефона мощностью 50 Вт с системой охлаждения. В дорогих версиях передние кресла получили электрорегулировку по 8 направлениям.

Мультимедиа теперь имеет разделяемый экран, настраиваемые виджеты, сервисы «Яндекс Авто» и онлайн-видео от VK. Среди опций панорамная крыша, проекционный дисплей, вентиляция передних сидений, адаптивный круиз-контроль и комплекс ассистентов безопасности (AEB, FCW, BSM, RCTA, LDW, LKA и другие).

Кроссовер собирают в Тульской области. В числе особенностей модели — зимний пакет с подогревом руля, лобового стекла, форсунок омывателя и задних сидений. Кроме того, установлены аккумулятор повышенной ёмкости и увеличенный бачок омывающей жидкости.

Ранее были названы самые популярные дешевые иномарки для ввоза из Китая в Россию.