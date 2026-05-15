Новости
Опубликовано 15 мая 2026, 11:34
1 мин.

Haval объявил старт продаж обновленного F7 в России

В России начались продажи обновленного кроссовера Haval F7. Минимальная цена переднеприводной версии с двигателем 1.5 л в комплектации «Оптимум» составляет 3,0 млн рублей. Полноприводный вариант с мотором 2.0 л обойдётся минимум в 3,4 млн рублей, а топовое исполнение «Техно+» — в 3,8 млн рублей, сообщает пресс-служба Haval.
Haval F7
Haval F7
© Haval
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Кроссовер получил обновлённые двигатели (150 и 200 л.с.), новую 7-ступенчатую роботизированную КПП с двойным «мокрым» сцеплением, а также улучшенную эргономику салона: более толстый руль, отдельную клавишу электростояночного тормоза, беспроводную зарядку для телефона мощностью 50 Вт с системой охлаждения. В дорогих версиях передние кресла получили электрорегулировку по 8 направлениям.

Мультимедиа теперь имеет разделяемый экран, настраиваемые виджеты, сервисы «Яндекс Авто» и онлайн-видео от VK. Среди опций панорамная крыша, проекционный дисплей, вентиляция передних сидений, адаптивный круиз-контроль и комплекс ассистентов безопасности (AEB, FCW, BSM, RCTA, LDW, LKA и другие).

Кроссовер собирают в Тульской области. В числе особенностей модели — зимний пакет с подогревом руля, лобового стекла, форсунок омывателя и задних сидений. Кроме того, установлены аккумулятор повышенной ёмкости и увеличенный бачок омывающей жидкости.

Ранее были названы самые популярные дешевые иномарки для ввоза из Китая в Россию.

Источник:Haval
Автор:Алексей Морозов
Тег:
#Haval