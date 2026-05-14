Названы самые популярные дешевые иномарки для ввоза из Китая в Россию

«С суммой в 2 млн рублей из Китая заказывают модель Hyundai Elantra с пробегом. На некоторых рынках она известна как Lantra. Примерно в 1,8 млн рублей обойдется в России Kia K3 с доставкой. Это уже будет модель C-класса. Кроме того, из КНР за 1,5 млн рублей можно привезти кроссовер Geely Coolray с атмосферным двигателем в базовой комплектации. На мой взгляд, это интересные предложения из Китая», — рассказал Рогов.

По словам эксперта, речь идёт об автомобилях возрастом 3–5 лет с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил — для них действует льготный тариф утилизационного сбора. Все проходные автомобили из Китая поставляются с базовыми бензиновыми моторами.

Специалист также отметил, что в стандартную комплектацию таких машин обычно входят тканевая обивка сидений, кондиционер и механические регулировки кресел. Кожаный салон, климат-контроль и люк — это прерогатива более дорогих модификаций.

